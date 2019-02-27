🔥 В Германии судят племянника Дмитрия Киселева, воевавшего за «ДНР»

Немецкое издание Die Welt называет подсудимого 48-летним пророссийским боевиком, не указывая имени. Но по информации российского RTVI, речь идет именно о Сергее Киселеве.

По версии следствия, он планировал участвовать в войне, чтобы включить в состав России часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях на Донбассе предметом разбирательств не является. Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием.

Немецкие правоохранители считают, что в августе 2014 года племянник пропагандиста проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне так называемой ДНР. По словам стороны обвинения, тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева начали в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей. Как писало немецкое издание Welt, Киселев-младший является немецким гражданином и обвиняется в «подготовке серьезного преступления против украинского государства». Немецкие журналисты также говорят, что у мужчины, вероятно, есть или был ранее сан священника Русской православной церкви заграницей.

В соцсетях Киселев публиковал фото в форме, с флагами «ДНР» и логотипами «православного братства», которое занимается военной подготовкой.

Отметим, гендиректор российского государственного информагентства «Россия сегодня» и ведущий «Вестей недели» на «Россия 1» Дмитрий Киселев рассказывал в интервью Юрию Дудю, что его немецкий племянник воевал на Донбассе, был награжден там медалью, а позже арестован – якобы за участие в боевых действиях. При этом брат Киселева, старший на 7 лет, – гражданин США, работает медиком и выступает против российской агрессии. Дмитрий Киселев также рассказывал, что после войны на Донбассе его племянник ушел в монастырь, жил на горе Афон. Он был арестован в Болгарии, куда прибыл «по монашьим делам», после чего был передан Германии. Киселев уверял Дудя, что его племянник не раскаялся за участие в войне на Донбассе.

Фото: скриншот Вестей недели