🍓 В Европе запускают «порнонетфликс»

Сервис будет называться Dorcel Experience, он позиционируется создателем как «порнографический Netflix». Старт запланирован на этот год, но точная дата запуска пока не названа, сообщает Digital TV Europe.

Компания Marc Dorcel утверждает, что платформа будет полностью легальной и станет единственным подобным предложением на рынке. Абонентам будет предложено 5000 фильмов, сцен и шоу, а также четыре живых телешоу. Месячная подписка обойдется пользователям в 29,99 евро. Язык платформы – английский, французский и немецкий.

Для раскрутки сервиса компания запустила промо в социальных сетях. С 5 по 8 июня любому взрослому, который твитнул, используя хэштег #DorcelChallenge, была предоставлена одна бесплатная минута на платформе. Хэштег, размещенный в итоге в 19 000 учетных записей, за 19 минут стал популярным хэштегом во Франции и в течение 10 часов оставался самым популярным твитом.

Ранее сообщалось, что с мая 2018 года компания Marc Dorcel будет заниматься программированием, дистрибуцией и менеджментом VoD-прав эротического телеканала Playboy TV в Европе (кроме Великобритании, Испании и Португалии), Африке и на Среднем Востоке.

Отметим, Marc Dorcel – французский производитель фильмов для взрослых. Помимо производства фильмов активно сотрудничает с частными лицами, на сегодняшний день является одним из самых больших производителей порнографии в Европе. Фильмы студии часто снимаются в необычном антураже и с широкой подборкой на любой вкус и цвет. 1 марта 2006 года компания открыла спутниковый телеканал Dorcel с вещанием фильмов для взрослых. Канал Dorcel также доступен онлайн.

Напомним, собственный стриминговый сервис запустил УЕФА. Для пользователей он бесплатный.

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