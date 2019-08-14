В День независимости «Мир наизнанку» покажет Украину с высоты птичьего полета

Ко Дню независимости телеведущий и известный путешественник Дмитрий Комаров приготовил особенный подарок – документальный проект «Мир наизнанку. Рекордный полет». Его премьера состоится на телеканале «1+1» 24 августа в 11:15.

Телеведущий и команда легендарных летчиков за трое суток преодолели на маленьком 4-местном самолете более 3 тысяч километров, совершили 33 взлета и 33 посадки. Маршрут охватил практически всю территорию Украины.

«Мне давно хотелось снять что-то особенное об Украине в стиле “Мира наизнанку”. Изначально мы планировали просто поставить рекорд. Но на самом деле получилось все гораздо масштабнее. Мы открыли для себя другую Украину, которую не увидели бы в обычных путешествиях, ведь часто приземлялись в непопулярных с точки зрения туризма местах. В который раз убедились, что главная ценность нашей страны, главное богатство – это наши люди. То, как нас встречали на самых маленьких аэродромах страны, которые даже на карте не всегда найдешь, – эти мгновения будут жить во мне еще очень долго и вдохновлять. К сожалению, в проекте не удалось показать потрясающие пейзажи украинского Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, так как сегодня это закрытые для полета территории. Но я надеюсь, что это все же случится в скором будущем», – поделился впечатлениями от проекта Дмитрий Комаров.

Полет внесли в Национальный реестр рекордов Украины. Членами экипажа, кроме телеведущего и оператора «Мира наизнанку» Александра Дмитриева, стали военные летчики Игорь Табанюк и Андрей Блинов. Во время полета с командой был личный талисман Дмитрия Комарова – украинский флаг, который он берет с собой в экспедиции уже больше 10 лет.

В документальном проекте зритель увидит всю красоту украинской природы. «С высоты открываются невероятные виды! Украина — божественная, фантастическая, красивая. Ты смотришь и просто не веришь в то, что эти богатства принадлежат нашей стране. Гордишься и влюбляешься в нее снова. Для нас эта экспедиция стала небольшой Украиной наизнанку», – добавил Дмитрий.

Участники экспедиции также расскажут об украинцах в авиации, которыми стоит гордиться, – теми, кто на маленьких самолетах спасает жизни детей, удивляет мастерством пилотажа на авиашоу, своими силами развивает малую авиацию и строит аэродромы.

Зрители узнают, что стало настоящей угрозой для жизни экипажа, им расскажут, почему Александра Дмитриева больше не сажают за штурвал и как города удивляли теплыми приемами. Дмитрий Комаров испытает на себе полет на реактивном самолете и вместе с единственной пилотажной группой страны из Харькова выполнит фигуры высшего пилотажа. Телезрители увидят уникальные кадры того, что испытывает пилот во время исполнения «мертвой петли».

Фото: «1+1»