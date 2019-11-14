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В декабре назовут победителей национальной журналистской премии

от Telekritika
От Telekritika 324
Главная Новости В декабре назовут победителей национальной журналистской премии

Фонд премии – 150 тысяч гривен

14 декабря в киевском Особняке Полякова состоится церемония награждения премии «Высокие стандарты журналистики-2019». Об этом сообщают организаторы премии.

Также в программе мероприятия: лекция колумниста Павла Казарина на тему «Вызовы для украинских медиа в современных политических условиях», выступление Марии Бурмаки с музыкальной группой Gypsy Lyre. Ведущий церемонии – Владимир Беглов.

Претенденты на победу соревнуются в трех категориях.

Категория «За устойчивый, качественный медийный проект/продукт»:

  • Роман Кульчицкий, Анатолий Бонадренко («Тексты»);
  • Сергей Сидоренко («Европейская правда»);
  • Виталий Сыч («Новое время»).

Категория «За быстрое и качественное развитие в профессии»:

  • Остап Ярыш («Голос Америки»);
  • Роман Кравец, Роман Романюк («Украинская правда»);
  • Диана Буцко, (Lb.ua).

Категория «За качественный региональный/нишевый медийный проект»: «Куншт», «Локальная история», 0629.com.ua (Маріуполь).

Денежный фонд премии – 150 тыс. грн.

Премия «Высокие стандарты журналистики» проводится в третий раз. В 2017 году победителями стали Павел Казарин, Алексей Шалайский и Петр Шуклинов. В 2018 году – Маргарита Тулуп, Лиля Буджурова, Денис Бигус.

Победителей премии 2019 года выбирает экспертная группа, в составе которой: Олег Базар, главный редактор LB.ua; Игорь Балинский, медиаексперт, основатель Школы журналистики УКУ; Денис Бигус, руководитель проектов Вihus.info; Тарас Дзюбанський, глава Центра межконфессионального и межрелигиозного диалога «Либертас», доктор богословских наук; Диана Дуцик, медиаексперт, преподаватель Могилянской школы журналистики; Павел Казарин, колумнист, телевведущий; Вахтанг Кипиани, журналист, публицист, историк; Зоя Красовская, медиаексперт, автор «Детектор медиа», преподаватель Школы журналистики УКУ; Юрий Опока, исполнительный директор Львовского медиафорума, преподаватель Школы журналистики УКУ.

Организатор премии – Всеукраинский благотворительный фонд «Мечты сбываются».

Следить за событием можно на Facebook. Акредитация журналистов на мероприятие открыта по адресу press@optima-c.com.ua.

Фото: Unsplash

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