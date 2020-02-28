В 2019 году объем украинского рынка интернет-рекламы составил 12,6 млрд грн

Согласно данным исследования*, инициированного Интернет Ассоциацией Украины (ИнАУ), объем рынка интернет-рекламы в 2019 году составил 12,6 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте ИнАУ.

Результаты исследования поисковой и медийной рекламы были опубликованы состоянию на февраль 2020 года.

Согласно анализу данных, которые были предоставлены ведущими медиакомпаниями, доля мобильного платного поиска в 2019 году выросла до 73% по сравнению с 66% в 2018-ом и 56% в 2017 году.

Средняя стоимость клика по состоянию на конец 2019-го составила 4,53 грн и превысила результаты предыдущего периода на 40%.

Так, самая высокая стоимость клика составила 23,70 грн в категории «Закон и правительство». Наименьшей же была стоимость клика в категориях «Справочные материалы» и «Новости и медиа» — 0,25 грн.

Результаты второй части исследования, а именно — медийной рекламы в Украине за 2019 год, указывают на непрерывный рост. Больше всего средств рекламодателей в прошлом году было инвестировано в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу (доли 39,5% и 34,6% соответственно).

Баннерная реклама — 34,6%;

In-stream video — 39,5%;

In-page video — 12,5%;

Нестандартные решения — 8,6%;

Спонсорство — 4,8%.

Также была определена доля Programmatic-размещений, которая составила со стороны агентств 32,9% и 51,2% — со стороны продавцов. В указанный период доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и другие) составила 45,5%, что на 11% превышает данные за 2018 год.

*Исследование объемов медийной рекламы происходило на основе перекрестного анализа данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов Украины.

Напомним: ранее стало известно, что из-за коронавируса перенесли церемонию награждения Promax Europe 2020.

Фото: unsplash

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