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«УНИАН ТВ» покажет поединок Кубка Украины «Десна» – «Ворскла» и другие матчи
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«УНИАН ТВ» покажет поединок Кубка Украины «Десна» – «Ворскла» и другие матчи

от Telekritika
Telekritika 679

Трансляции пройдут 12, 14 и 15 марта.

На этой неделе на «УНИАН ТВ» состоится несколько футбольных трансляций: игра 1/4 финала национального Кубка «Десна» – «Ворскла» и матчи 23 тура УПЛ «Днепр-1» – «Мариуполь», «Заря» – «Шахтер». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Трансляция противостояния «Десны» и «Ворсклы» стартует в эфире в четверг, 12 марта, в 18:55. Формат турнира диктует очень простые и понятные условия – победа открывает путь в следующий раунд и приближает к получению большого трофея.

Матч 23 тура УПЛ «Днепр-1» – «Мариуполь» будет показан в прямом эфире в субботу, 14 марта, в 17:00. Недавно соперники провели крайне яркий и памятный поединок, который закончился победой днепрян со счетом 3:0. Начало второго этапа чемпионата вновь предоставляет командам возможность показать лучшие стороны своих принципиальных сражений.

В воскресенье, 15 марта, в 14:00, состоится трансляция матча 23 тура «Заря» – «Шахтер». Он имеет статус центрального в туре, потому что будут соревноваться лидер чемпионата и клуб, занимающий сейчас третью строчку турнирной таблицы. К тому же дончане и луганчане всегда демонстрируют высокий уровень игры.

Фото: «УНИАН ТВ»

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