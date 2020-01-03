«Украинское Рождество на Суспільному»: вещатель подготовил праздничный телеконцерт

Специально к Рождеству «Суспільне» подготовил праздничную ТВ-программу, сообщает пресс-служба вещателя.

6 января 2020 года в 20:00 на общественных телеканалах «UA: Перший» и «UA: Культура» известные украинские артисты исполнят колядки, народные песни, которые традиционно поют на Рождество, а также собственные хиты.

На каналах будет транслироваться концерт «Украинское Рождество на Суспільному», в котором приняли участие «Шпилясті Кобзарі», Оксана Муха, Тоня Матвиенко, Khayat, Андриана, Krut и Tabakov, а также детский хор.

Концерт продлится два с половиной часа. Повтор можно будет посмотреть на «UA: Перший» тот же день в 23:35, а на «UA: Культура» — 7 января в 15:40.

Напомним, в этом году команда общественного телеканала «UA: Культура» создала три концерта к зимним праздникам.

Фото: «Суспільне»

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