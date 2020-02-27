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Украинский мультфильм отобран на форум Cartoon Movie

от Telekritika
От Telekritika 378
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«23 образи Петрика П’яточкіна» стал единственным украинским анимационным фильмом, который отобрали на участие в питчинге.

Украинский проект мультфильма «23 образи Петрика П’яточкіна» отобран на анимационный форум Европы Cartoon Movie, сообщает студия анимации «КАПІ».

Полнометражный анимационный фильм студии «КАПІ» «23 образи Петрика П’яточкіна» (международное название — Trouble Nubble Gum) отобран от Украины для участия в питчинге на 21 международном форуме Cartoon Movie, который состоится в Бордо (Франция) с 3 по 5 марта 2020 года. Проект представит его автор — Михаил Маргулис.

«23 образи Петрика П’яточкіна» стал единственным украинским анимационным фильмом, который смог преодолеть конкуренцию и был отобран оргкомитетом для участия в питчинге. Анимация создается по сценарию Натальи Гузеевой («Капитошка», «Как Петя Пяточкин слоников считал», «Миша и Звонка») при поддержке Министерства культуры Украины.

Cartoon Movie — одно из ведущих событий Европы для специалистов анимационной индустрии. Ежегодно форум собирает профессионалов со всего мира, которые на питчинг-сессиях представляют лучшие европейские полнометражные анимационные проекты текущего года и находят инвесторов, копродюсеров и дистрибьюторов.

За время существования Cartoon Movie, 349 мультфильмов получили финансирование на общую сумму более 2,4 млрд евро. Здесь начинали путь в кинотеатры такие мультфильмы как: «Трио из Бельвилля» (2003, премия Сезар, две номинации на «Оскар»), «Кот в Париже» (2010, номинация на «Оскар», «Сезар»), «Чико и Рита» (2010, премия Гойя, номинация на «Оскар»), «Эрнест и Селестина» (2012, премия «Сезар», номинация на «Оскар») «Барашек Шон» (2015, номинация на «Оскар», «Золотой Глобус», приз Британской киноакадемии), «Жизнь кабачка» (2016 , номинация Каннского кинофестиваля) и другие.

Среди проектов студии — анимационный сериал «Мишко та Місячна Дзвінка» (создано 4 серии при поддержке Госкино), полнометражный анимационный фильм «23 образи Петрика П’яточкіна» (в производстве) и анимационный фильм «Лабра-Кадабра» (в разработке).

Фото: студия «КАПІ»

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