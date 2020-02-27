Украинский мультфильм отобран на форум Cartoon Movie

Украинский проект мультфильма «23 образи Петрика П’яточкіна» отобран на анимационный форум Европы Cartoon Movie, сообщает студия анимации «КАПІ».

Полнометражный анимационный фильм студии «КАПІ» «23 образи Петрика П’яточкіна» (международное название — Trouble Nubble Gum) отобран от Украины для участия в питчинге на 21 международном форуме Cartoon Movie, который состоится в Бордо (Франция) с 3 по 5 марта 2020 года. Проект представит его автор — Михаил Маргулис.

«23 образи Петрика П’яточкіна» стал единственным украинским анимационным фильмом, который смог преодолеть конкуренцию и был отобран оргкомитетом для участия в питчинге. Анимация создается по сценарию Натальи Гузеевой («Капитошка», «Как Петя Пяточкин слоников считал», «Миша и Звонка») при поддержке Министерства культуры Украины.

Cartoon Movie — одно из ведущих событий Европы для специалистов анимационной индустрии. Ежегодно форум собирает профессионалов со всего мира, которые на питчинг-сессиях представляют лучшие европейские полнометражные анимационные проекты текущего года и находят инвесторов, копродюсеров и дистрибьюторов.

За время существования Cartoon Movie, 349 мультфильмов получили финансирование на общую сумму более 2,4 млрд евро. Здесь начинали путь в кинотеатры такие мультфильмы как: «Трио из Бельвилля» (2003, премия Сезар, две номинации на «Оскар»), «Кот в Париже» (2010, номинация на «Оскар», «Сезар»), «Чико и Рита» (2010, премия Гойя, номинация на «Оскар»), «Эрнест и Селестина» (2012, премия «Сезар», номинация на «Оскар») «Барашек Шон» (2015, номинация на «Оскар», «Золотой Глобус», приз Британской киноакадемии), «Жизнь кабачка» (2016 , номинация Каннского кинофестиваля) и другие.

Среди проектов студии — анимационный сериал «Мишко та Місячна Дзвінка» (создано 4 серии при поддержке Госкино), полнометражный анимационный фильм «23 образи Петрика П’яточкіна» (в производстве) и анимационный фильм «Лабра-Кадабра» (в разработке).

Фото: студия «КАПІ»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!