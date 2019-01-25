Украинская кондитерская компания будет сотрудничать с Disney
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Украинская кондитерская компания будет сотрудничать с Disney

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Кино Украинская кондитерская компания будет сотрудничать с Disney

Днепровская кондитерская компания Truff Royal подписала контракт с Disney. Они будут производить сладости без сахара и продавать их в Украине.

Как сообщает MC Today, всё началось с того, что компания Disney искала новых производителей сладостей для работы в других странах. Ее не устраивало, что продукты, которые производятся большинством фабрик, содержат огромное количество сахара и шоколада.

Переговоры по сотрудничеству  с украинской компанией Truff Royal, которая производит здоровые кондитерские изделия, происходили в польском офисе Disney, который отвечает за Восточную Европу.

Украинская кондитерская компания будет сотрудничать с Disney

Truff Royal

На сегодня контракт уже подписан, и в течение года компания будет изготовлять вафли и батончики с минимальным количеством сахара. Продавать их будут под брендом Disney: герои кинокомпании на упаковке должны убедить детей отказаться от вредной еды. Disney будет получать роялти, но других деталей стороны не разглашают.

Перед подписанием контракта Disney проверил кондитерскую компанию как работодателя: хорошие ли у сотрудников условия, на каком уровне пожарная безопасность, нет ли детского или рабского труда и так далее. Рецептуру обсуждали детально, на протяжении 10 месяцев.

Напомним, Truff Royal существует 13 лет и изготавливает кондитерские изделия, которые не содержат сахара и искусственных ароматизаторов.

Фото: thewaltdisneycompany.com

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