Украинская кондитерская компания будет сотрудничать с Disney

Как сообщает MC Today, всё началось с того, что компания Disney искала новых производителей сладостей для работы в других странах. Ее не устраивало, что продукты, которые производятся большинством фабрик, содержат огромное количество сахара и шоколада.

Переговоры по сотрудничеству с украинской компанией Truff Royal, которая производит здоровые кондитерские изделия, происходили в польском офисе Disney, который отвечает за Восточную Европу.

На сегодня контракт уже подписан, и в течение года компания будет изготовлять вафли и батончики с минимальным количеством сахара. Продавать их будут под брендом Disney: герои кинокомпании на упаковке должны убедить детей отказаться от вредной еды. Disney будет получать роялти, но других деталей стороны не разглашают.

Перед подписанием контракта Disney проверил кондитерскую компанию как работодателя: хорошие ли у сотрудников условия, на каком уровне пожарная безопасность, нет ли детского или рабского труда и так далее. Рецептуру обсуждали детально, на протяжении 10 месяцев.

Напомним, Truff Royal существует 13 лет и изготавливает кондитерские изделия, которые не содержат сахара и искусственных ароматизаторов.

Фото: thewaltdisneycompany.com