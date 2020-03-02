Убытки от пиратства в 2019 году составили $9,1 млрд

С активным ростом OTT-услуг и усилением конкуренции на рынке увеличилось и пиратство, что привело к убыткам отрасли в $9,1 млрд в 2019 году, пишет Jscrambler.

Согласно отчету, посвященному безопасности информации компаний и потребителей, совокупный доход рынка OTT в 2025 году составит $332,5 млрд, увеличившись в среднем на 15% по сравнению с 2017 годом. А убытки от пиратства к 2024 году могут достигнуть $12,5 млрд.

Помимо пиратства, ключевая угроза устойчивости бизнеса исходит от роста конкуренции. В связи с тем, что несколько новых провайдеров делают ставки на OTT-медиа и выпускают собственные услуги на основе подписки, рыночная доля устанавливается для значительной фрагментации. Чтобы удержать подписчиков, крупные провайдеры используют два основных стратегических направления: эксклюзивный контент и ориентированные на клиента инновации.

Для борьбы с пиратством поставщики OTT внедряют новые технологии, такие как управление цифровыми правами (DRM). Система включает серию проверок разрешений и безопасности перед получением зашифрованного контента, устанавливая барьеры между контентом и теми, кто хочет распространять его без разрешения.

Иногда одного уровня защиты недостаточно, так как злоумышленники часто находят способы для обхода проверок безопасности и шифрования. Как запасной способ используют водяные знаки, чтобы отследить источник утечек.

С помощью водяного знака код к каждому видео добавляется уникальный код. Когда содержимое OTT используется незаконно, этот код можно прочитать, определить источник утечки по идентификатору пользователя, устройства или IP.

Напомним, согласно исследованию EUIPO-OECD «О тенденциях в торговле контрафактной и пиратской продукцией» 2019 года, Украина продолжает оставаться одной из четырех основных транзитных стран для попадания контрафакта на рынок ЕС.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!