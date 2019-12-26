«UA: Культура» подготовил новогодний кавер-концерт украинских хитов

В новогоднюю ночь зрители «UA: Культура» смогут наслаждаться популярными мелодиями 1990-х и 2000-х, которые перепоют популярные исполнители в рамках концерта «А теперь все иначе. Украинские хиты твоей юности». Вести мероприятие будут Денис Минин и Дарья Коломиец, сообщает пресс-служба канала.

Канал подготовил проект, который является одновременно и ностальгическим, и обращенным в будущее. Все зрители, которые до сих пор хранят в сердцах теплую память об украинских хитах девяностых, сразу узнают, на что мы ссылаемся. Современные исполнители обратятся к бессмертной классике последних двадцати лет и представят неожиданное видение того, что мы привыкли называть вкусным и многозначным словом «шлягер», − рассказал исполнительный продюсер Лукьян Галкин.

В концерте примут участие: Freel, «Фиолет», группа «В», Алина Паш, группа Yuko, Гапочка, Kulshenka и Art Demur, Михаил Панчишин, Божена Дар и др.

Праздничный кавер-концерт будет транслироваться в новогоднюю ночь: 31 декабря в 22:00 и 1 января в 00:05.

Напомним, что недавно Владислав Грузинский возглавил запуск прямоэфирной студии «UA: Суспільне».

Фото: «UA: Культура»

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