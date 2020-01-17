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«UA: Крым» запускает новое ток-шоу «12 янтыков»

от Telekritika
От Telekritika 312
Главная Новости «UA: Крым» запускает новое ток-шоу «12 янтыков»

Гостьей первого выпуска станет политическая и общественная деятельница Иванна Климпуш-Цинцадзе. 

18 января на общественном телеканале «UA: Крым» покажут премьерный выпуск новой программы — «12 янтыков», пишет пресс-служба.

Ток-шоу будет выходить каждую субботу в 10 утра. Ведущим программы станет исполнительный продюсер «UA: Крым», журналист Осман Пашаев.

Ведущий не только будет учить гостей готовить традиционное крымскотатарское блюдо – янтык, но и говорить с ними о жизни, деятельности и их взглядах. На шоу приедут известные политики, лидеры мнений, эксперты и звезды: Ахтем Сеитаблаев, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Александр Лиев, Валерия Лутковская, Евстратий Зоря, Ирина Верещук, Владимир Емельян, Татьяна Чорновол, Павел Климкин, Ольга Духнич, Николай Княжицкий и Александра Устинова.

«12 янтыков» –  неклассическое кулинарное шоу, это место для дискуссий. С каждым из двенадцати гостей затронут крымский и крымскотатарский вопрос. 

По словам руководителя проекта Муслима Умерова, зритель увидит в программе знакомых ему героев в новом амплуа: «Понять психологию человека по профессиональной деятельности трудно. А вот в домашних условиях, например на кухне, политики или общественные деятели раскрываются по-новому».

Кроме кулинарии, ведущий в конце программы учит героев крымскотатарскому языку.

В первом выпуске ток-шоу готовить будет политическая и общественная деятельница Иванна Климпуш-Цинцадзе. 

Напомним, на «UA: Перший» стартует новый сезон программы «Зворотний відлік».

Фото: Крым. Реалии

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