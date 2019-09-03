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У WoMo новый главный редактор

от Telekritika
От Telekritika 536
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Должность главреда WоMо займет редактор раздела «Бизнес» Delo.ua Виктория Покатис.

Редактор раздела «Бизнес» Delo.ua Виктория Покатис стала главным редактором WоMо. Ранее на этой должности с первого года существования издания работала Татьяна Касьян. Виктория Покатис будет заниматься реализацией новой стратегии развития портала. Об этом сообщает MMR.

Виктория Покатис поделилась своим видением будущей работы: «Современный мир меняется с колоссальной скоростью. Меняются подходы в построении бизнеса, карьеры, семьи, отношений, воспитании детей. Меняется отношение к женщине, меняется сама женщина. В Украине с момента закрытия Forbes Woman нет изданий, которые говорили бы с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие им темы и на понятном для них языке. Новый концепт WoMо предполагает возвращение историй об успешных бизнесах, созданных женщинами, о женском подходе в бизнесе, о психологии женщин-лидеров и построении карьеры, о самых новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир».

Помимо существующих рубрик на портале WоMо появятся разделы Lifelong learning о непрерывном самообразовании, Add value о современных стратегиях и подходах в управлении, а также «Карьерные советы» от женщин-СЕО.

Виктория Покатис окончила Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара по специальности «Журналистика». В медиа она работает девять лет. В 2013 году Виктория пришла в Delo.ua на позицию журналиста, затем перешла в редакцию журнала «Forbes Украина», после закрытия издания принимала участие в запуске портала Mind, была выпускающим редактором отдела новостей. В октябре прошлого года она снова присоединилась к команде ekonomika+ в качестве редактора раздела «Бизнес» Delo.ua. Виктория Покатис занималась продюсированием HR-марафона и HR Wisdom Summit. Также она продюсирует Business Wisdom Summit, Get и SHE Congress.

Фото: Facebook-страница Виктории Покатис 

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