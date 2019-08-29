У Тимошенко и Порошенко из-за Шуфрича отозвали своих людей из Комитета свободы слова

Партии «Европейская солидарность» и «Батькивщина» отозвали своих представителей из парламентского Комитета по вопросам свободы слова, председателем которого может стать народный депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич. Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, сообщает «Радио Свобода».

Таким образом, состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и четыре от «Слуги народа».

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель «Европейской солиларности» Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Нестор Шуфрич является «одним из ближайших друзей Виктора Медведчука». Соратник и бизнес-партнер последнего – Тарас Козак, владеет тремя новостными телеканалами: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко в своем Facebook сообщил, что Комитет в этом созыве Рады получил урезанные полномочия, его членами в большинстве являются депутаты от партии «Слуга народа», что сделает невозможным принятие противоречивых решений.

Напомним, 27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов. Их должен утвердить сессионный зал. В результате договоренностей Комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), первым его заместителем может стать Алена Шкрум («Батькивщина»), а секретарем – Сергей Швец («Слуга народа»). Позже Шкрум отметила в Facebook, что отказывается от должности из-за желания заниматься вопросами местного самоуправления.

Фото: ОПЗЖ