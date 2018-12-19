В Publicis Groupe структурные трансформации

Обе структуры будут напрямую подчиняться Алле Малиновской, которая до этого сочетала функции бизнес-директора по performance Publicis Groupe и директора агентства Performics. Алла сконцентрируется на своей стратегической роли бизнес-директора и сосредоточится на дальнейшем совершенствовании performance-продукта группы, говорится в сообщении рекламного холдинга.

Руководителем Publicis Media Exchange станет Владимир Рябиченко, а директором агентства Performics – Дмитрий Мелинишин. Владимир начал свою карьеру в рекламе с локального рекламного агентства, а в 2009 году стал частью коллектива Publicis Groupe. Он стартовал с digital-закупок и расширил функции баинга на все медиа. Дмитрий начинал с должности менеджера по запуску контекстной рекламы в 2007 году.

В зону ответственности Publicis Media Exchange (PMX) будут входить все вопросы, связанные с закупками, переговорами, а также построением отношений с внешними подрядчиками. Агентство Performics сфокусируется на своей основной специализации – создании качественного digital performance продукта. При этом, Performics продолжит выполнять две роли: выступать центром экспертизы для других агентств группы и функций Publicis Groupe, а также начнет активно развивать собственную клиентскую базу.

«Мы уделяем особое внимание направлению digital performance, и для того, чтобы мы могли развивать его максимально результативно, приняли решение о более четком распределении специализаций в рамках функции performance», – прокомментировала структурные изменения Алла Малиновская.

Напомним, в июле 2018 Энвер Кикава стал CEO офиса Publicis Groupe в Украине. Олег Попенко, который занимал эту должность ранее, стал CEO Восточной Европы.

Структура Publicis Groupe состоит из 4 центров решений (Solution Hubs): Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449, Performics, Digitas), Publicis.Sapient (SapientRazorfish и Sapient Consulting) и Publicis Health. Performics является частью Publicis Media со штаб-квартирой в Чикаго и входит в состав Publicis Groupe. Performics использует данные, технологии и таланты для создания и конвертации потребительского спроса через поиск, социальные медиа, display, e-commerce и оффлайн-каналы.