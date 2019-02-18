У Луценко через суд добились доступа к внутренним документам редакции НВ

4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк. Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если НВ не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск. Об этом НВ сообщил сегодня, 18 февраля, в публикации на своем сайте.

Иван Верстюк – автор расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках. Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи опубликованной в августе 2016-го об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом НВ опиралась на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством: имея зарплату в 200 тыс. грн в год, Кориец заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

«Александр Корниец – один из двух так называемых «бриллиантовых прокуроров», – высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд», – разъясняет НВ.

Генпрокуратура посчитала публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала Ивана Верстюка. Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке НВ, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации.

Об этом случае уже проинформировано ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады. НВ оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека.

В НВ напоминают, что ГПУ уже не впервые интересует деятельность журналистов издания. В августе 2018-го Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении журналистки НВ Кристины Бердинских за полтора года. 26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.

Фото: НВ