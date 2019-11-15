У Бородянского инициируют введение омбудсмена по противодействию дезинформации

Министерство рассматривает возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации, сообщил первый заместитель министра Анатолий Максимчук . «Омбудсмен — это тот институт, который уже присутствует, они называют себя по-разному в разных странах. Но то, что предлагается к обсуждению — это омбудсмен по вопросам информации как независимое лицо, основная цель деятельности которого — обращение в суд или мониторинг и выявление дезинформации и обращение в суд с тем, чтобы ее запретить. На самом деле, если принять во внимание кейс о распятом мальчике и фосфорные бомбы, то нет субъекта, интересы которого нарушены и который может обратиться в суд… Когда появляется омбудсмен, то он представляет интересы общества, и в этом случае он может идти в суд «, — пояснил он.

К функциям этого омбудсмена предлагается отнести мониторинг информационного пространства, проверку информации на предмет наличия признаков дезинформации с привлечением фактчекинговых организаций (в условиях ограничения ресурсов), рассмотрение жалоб относительно дезинформации и обращение в суд с целью защиты интересов общества. Проект концепции доступный на сайте министерства.

Кроме того, в системе элементов, которая должна минимизировать распространение дезинформации и ее влияние на людей, — саморегулирование журналистского сообщества, информирование о контенте и его типах, усовершенствование порядка опровержения дезинформации, повышение медиа-грамотности общества, запрет юридическим и физическим лицам страны-агрессора владеть медиа, качественная процедура аккредитации иностранных журналистов, регистрация медиа, а также корректирование ответственности за поступки и преступления.

Замминистра анонсировал также введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию: «При этом мы должны понимать, что мы должны усилить ответственность, в том числе за распространение дезинформации. В случае, если это было одноразовое распространение дезинформации, нет системного подхода, то это административная ответственность. В случае, если это умышленное, систематическое распространение дезинформации, то мы понимаем, что это целенаправленная ​​работа против общества, в соответствии с это будет уголовная ответственность», — сообщил Максимчук.

Также по его словам, административная ответственность будет применяться к медиа, которые не сообщают свои исходные данные, «поскольку это не позволяет реализовывать право на защиту тем, чьи интересы были нарушены». По его словам, к уголовной информации относится также умышленное распространение дезинформации по заказу третьего лица, которое причинило вред. «За вмешательство в деятельность журналиста или СМИ, с целью, в том числе, распространения дезинформации, также должна быть уголовная ответственность», — добавил он.

В Министерстве предлагают в судебном порядке блокировать информационные ресурсы за системное распространение дезинформации. «Сначала мы ведем речь исключительно об определенной дезинформации, то есть не обо всем сайте, а об определенной информации. Если же мы видим, что это систематическая работа, направленная на дезинформацию — в определенной законом процедуре будет, в том числе, СБУ привлекаться — эти вопросы решать, чтобы исключительно в судебном порядке запретить работу того или иного сайта».

В то же время он уточнил, что в министерстве предлагают не считать дезинформациями оценочные критические суждения, сатиру, а также недостоверную информацию о лице, что не вредит общественным интересам.

Кроме того, МКМС разработает программу по повышению медиаграмотности населения. «Мы считаем сверхважной и будем разрабатывать программу повышения медиаграмотности, которая должна способствовать тому, чтобы население могло без посторонней помощи понять дезинформацию. Это сложный процесс, который займет годы, но мы должны это делать, поскольку информация является серьезным оружием против общества», — сказал Максимчук. Чиновник отметил, что еще одним важным элементом медиаграмотности должно быть сообщение об авторе информации, а также информирование о поданной жалобе на ту или иную новость.

Министр Владимир Бородянский анонсировал создание специального фонда для развития информационного пространства по аналогии Украинского культурного фонда: «Государство заинтересовано в построении и развитии своего информационного пространства. Мы считаем, что необходимо создавать такой же фонд, как Украинский культурный фонд либо Украинский институт книги — фонд, который бы обеспечивал развитие информационного пространства», — заявил он. При этом Бородянский рассчитывает, что «в течение ближайших трех недель должен появиться первый драфт закона» относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине.

В министерстве также считают, что часть внешнего независимого оценивания или отдельный школьный экзамен должны касаться медиаграмотности. «Идея есть. Ее наверное рано еще озвучивать. Но мы считаем, что страна, которая находится в эпицентре такой мощной информационной войны, как наша, должна заниматься этим вопросом (медиаграмотностью — ред.), начиная со школы. И я озвучу несогласованную пока с Министерством образования сентенцию, поэтому это очень-очень заранее, но в принципе я считаю, что частью ВНО или такого теста, который является финальным в школе, должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве. Поэтому ВНО — очень мощный инструмент в этом случае. Но его надо осторожно использовать, и мы это тоже понимаем. Поэтому пока это только идея — не более и не менее того «, — пояснил Бородянский.

Законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре – в одно время с новым законопроектом о медиа.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 13 ноября презентовал новый закон «О медиа». В нем, в частности, предлагается установить актуальные критерии принадлежности субъектов регулирования к юрисдикции Украины, улучшить прозрачность собственности, защищать детей, определить правила работы медиа во время войны, ввести сорегулирование.

Фото: Александра Йорк

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