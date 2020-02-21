Ты спишь – Dormeo платит! Как заработать 15 000 грн за 9 часов сна

Второй год подряд Dormeo приглашает принять участие в конкурсе на должность работы мечты для талантливого кандидата, единственным заданием для которого будет сон на матрасе и подушке в течение 9 часов. И получить за это 15 000 грн!

Требования к кандидату очень просты. За окном конец света, сосед просверлил дырку в твоей голове, свет выжигает зрачки, а ты все равно видишь 10-й сон? У тебя есть минимум 18-летний опыт сна? Ты больше всего ценишь объятия одеяла и подушки? Тогда ты – наш кандидат.

Но поспеши, времени осталось не так много! «Резюме» на вакансию твоей мечты принимаются до 5 марта 2020 года. 10 марта будет выбран один победитель, а сама «работа» будет выполняться 13 марта — в День сна, в магазине Top Shop по адресу: ТРК «Метроград», ул. Большая Васильковская.

Хочешь получить деньги? Тогда ноги в руки и к нам – подавай заявку на сайте. Это не первоапрельская шутка, а реальная вакансия, счастливим обладателем которой можешь стать именно ты.

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