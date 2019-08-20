Twitter не будет пропускать рекламу государственных СМИ

В Twitter обновили рекламную политику и запретили рекламу новостных медиакомпаний, подконтрольных государству. Информация об этом появилась в блоге соцсети.

Такое решение в компании объясняют тем, что хотят «защитить здоровую дискуссию и открытый диалог». «Сегодня мы обновляем нашу рекламную политику в отношении государственных СМИ. В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством СМИ. Любые учетные записи, имеющие к этому отношение, смогут продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях, но не наши рекламные продукты», – говорится в сообщении.

Для того чтобы определить, принадлежат СМИ государству или нет, в Twitter будут использовать данные Индекса свободы прессы «Репортеры без границ», Freedom House, «Индекса демократии», опубликованного Экономическим аналитическим центром, доклад Европейского центра журналистики, данные Комитета по защите журналистов и структур ЮНЕСКО для оценки развития и независимости СМИ.

Новые правила не коснутся общественных СМИ, а также тех, которые распространяют исключительно развлекательный, спортивный или туристический контент.

Сервис начнет информировать тех, кого коснутся новые правила, в ближайшее время. У СМИ будет 30 дней, чтобы прекратить использовать Twitter для размещения своей рекламы.

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