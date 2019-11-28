ТВ покажет самый высокий рост цен на рекламу в 2020 году среди всех видов медиа

В рамках регулярной инициативы команда Kwendi Media Audit консолидировала прогнозы медиа-инфляции от экспертов рынка. В опросе традиционно приняли участие крупнейшие рекламные холдинги страны: Publicis Groupe Ukraine, Dentsu Aegis Network Ukraine, Omnicom Media Group (Media Direction и Optimum Media), razom communications и Group M, сообщает пресс-служба агентства.

По сравнению с опросом за август 2019-го, на 2 процентных пункта выросло ожидание от инфляции цен на прямую рекламу на ТВ в 2019 году. Среди остальных категорий консолидированная оценка для текущего года незначительно выросла для печатных газет с 12% до 13% и для Display — с 19% до 21%.

Обновленная оценка инфляции на 2020 год немного снизилась для большинства типов размещений. По-прежнему, наибольший рост цен эксперты ожидают на ТВ, наименьший — в печатной прессе. Самое существенное падение темпов инфляции ожидается в наружной рекламе, высокие оценки которой в 2019 году были обусловлены президентскими и парламентскими выборам.

Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте.

Данные опроса приведены в виде среднего значения для каждого медиа с указанием минимальных и максимальных прогнозов уровня инфляции. Опрос проводился в ноябре 2019 года.

Фото: Unsplash

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