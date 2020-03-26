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Турция обвиняет соратников кронпринца Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

от Telekritika
От Telekritika 611
Главная Новости Турция обвиняет соратников кронпринца Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Дело раскрыто, но обвиняемые уходят от ответа.

Турция предъявила обвинения двум бывшим советникам кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салману и еще 18 гражданам данной страны по делу об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, сообщает pressgazette.co.uk.

На данный момент все обвиняемые покинули территорию Турции. Власти Саудовской Аравии отказываются выдать их в Стамбул, аргументируя свое решением тем, что виновные должны предстать перед судом в Эр-Рияде.

Прокуратура Турции официально сообщила о завершении расследования дела об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, ставшее одним из самых громких дел за последние годы. Следователи обвиняют 20 граждан Саудовской Аравии в совершении преступления и причастности к нему. В офисе главного прокурора Ирфана Фидана заявили, что бывшие советники кронпринца Сауда аль-Кахтани обвиняются в подстрекательстве к пыткам и убийству журналиста. Остальным 18 подозреваемым также предъявлены обвинения.

Преступление привело к тому, что мировые бизнесмены и политики многих стран изменили свое отношение к  кронпринцу Мохаммеду бин Салману. Некоторые из них разорвали контракты с аравийскими компаниями, а СМИ  отказываются освещать мероприятия, если в них участвуют представители этой страны.

Напомним, что 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, который был резидентом США, пришел в консульство Саудовской Аравии в Анкаре, чтобы забрать документы, которые позволили бы ему вступить в брак. Больше журналиста живым никто не видел. Также турецкой прокуратуре известно, что в тот же день в консульстве с Хашогги должны были встретиться лица, работавшие в офисе наследного принца. А еще установлен такой факт: в Анкару в тот же день из Саудовской Аравии прибыли судебный врач, сотрудники разведки и службы безопасности. Турецкие власти официально заявляют, что журналист подвергался пыткам, а впоследствии был жестоко убит.

Напомним: ранее стало известно, что китайские кинотеатры открылись после карантина.

Фото: скриншот YouTube

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