Турция обвиняет соратников кронпринца Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Турция предъявила обвинения двум бывшим советникам кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салману и еще 18 гражданам данной страны по делу об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, сообщает pressgazette.co.uk.

На данный момент все обвиняемые покинули территорию Турции. Власти Саудовской Аравии отказываются выдать их в Стамбул, аргументируя свое решением тем, что виновные должны предстать перед судом в Эр-Рияде.

Прокуратура Турции официально сообщила о завершении расследования дела об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, ставшее одним из самых громких дел за последние годы. Следователи обвиняют 20 граждан Саудовской Аравии в совершении преступления и причастности к нему. В офисе главного прокурора Ирфана Фидана заявили, что бывшие советники кронпринца Сауда аль-Кахтани обвиняются в подстрекательстве к пыткам и убийству журналиста. Остальным 18 подозреваемым также предъявлены обвинения.

Преступление привело к тому, что мировые бизнесмены и политики многих стран изменили свое отношение к кронпринцу Мохаммеду бин Салману. Некоторые из них разорвали контракты с аравийскими компаниями, а СМИ отказываются освещать мероприятия, если в них участвуют представители этой страны.

Напомним, что 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, который был резидентом США, пришел в консульство Саудовской Аравии в Анкаре, чтобы забрать документы, которые позволили бы ему вступить в брак. Больше журналиста живым никто не видел. Также турецкой прокуратуре известно, что в тот же день в консульстве с Хашогги должны были встретиться лица, работавшие в офисе наследного принца. А еще установлен такой факт: в Анкару в тот же день из Саудовской Аравии прибыли судебный врач, сотрудники разведки и службы безопасности. Турецкие власти официально заявляют, что журналист подвергался пыткам, а впоследствии был жестоко убит.

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Фото: скриншот YouTube

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