ТСН.ua получил свои полмиллиарда

Почти каждый пятый пользователь УАнета в 2018 году читал новости на ТСН.ua. Об этом свидетельствуют охват и среднемесячная доля в украинском интернете: по сравнению с 2017 годом охват ресурса вырос на 42%, а среднемесячная доля составила 19%.

70% аудитории посещали сайт с мобильных устройств. Об этом свидетельствуют данные Gemius Audience, рыночного измерителя украинской интернет-аудитории.

Чем же 2018 год существенно отличился от предыдущего и достиг таких положительных результатов?

В 2018 было введено два новых для украинского рынка формата – AMP Stories, ориентированный на мобильные устройства, и Pinbox – интерактивные иллюстрации, которые расширяют функционал сайта. Ряд технических решений положительно повлияли на трафик. Также в 2018 году сайт ТСН.ua был адаптирован для людей с нарушениями зрения.

В ноябре 2018 года информационный ресурс ТСН.ua установил абсолютный рекорд – охват сайта составил 5,7 миллиона уникальных пользователей, из которых 4,8 миллиона читали сайт с мобильных устройств. Таким образом, охват сайта впервые превысил 24% украинских пользователей.

В ноябре 2018 года информационный ресурс ТСН.ua установил абсолютный рекорд – охват сайта составил 5,7 миллиона уникальных пользователей.

«В 2018 году мы запустили несколько новых для украинского рынка форматов, в том числе AMP Stories, усовершенствовали наши мобильные приложения и мобильную версию сайта, начали развивать и стали лидерами среди украинских новостников в Instagram. Все эти достижения – заслуга команды сайта, которая доказала, что и через 10 лет площадка может делать большие качественные прорывы», – рассказывает главный редактор ТСН.ua Константин Войтенко.

В августе 2018 года информационному ресурсу ТСН.ua исполнилось 10 лет. С момента запуска на сайте было опубликовано более 700 тысяч новостей, выпущено свыше 220 тысяч видео и презентовано более 400 мультимедийных спецпроектов.

Сегодня ТСН.ua – один из лидеров среди новостных сайтов УАнета и держит первенство в социальных сетях. Страница сайта в Facebook насчитывает более 1,2 млн подписчиков, в Twitter – 900 тыс. В 2018 году ТСН.ua начал развивать свою страницу в Instagram и стал рекордсменом среди украинских новостных ресурсов. Сейчас на страницу подписано почти 160 тыс. человек. В 2018 году количество подписчиков канала ТСН в YouTube выросло почти вдвое и достигло 885 тыс.

Фото: пресс-служба «1+1»