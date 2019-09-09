ТСН покажет спецпроект о зарубежных детских садиках

9 сентября в 19:30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоится премьера спецпроекта «Рецепты роста» о специфике воспитания в детских садах самых прогрессивных стран мира. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Автор 5-серийного цикла – корреспондентка ТСН Марина Макущенко. По словам журналистки, она хотела начать дискуссию о том, какой должна быть система дошкольного образования в Украине. «Идея сделать такой спецпроект возникла, когда во время командировки в Швецию мы снимали сюжет о том, как в этой стране победили насилие. В частности, мы посетили один из детских садов в Стокгольме, и у меня была возможность несколько часов наблюдать, как там воспитывают детей… А что увидит иностранец в нашем саду? Именно тогда у меня возник этот вопрос. В Украине о реформе образования чаще всего говорят в контексте Новой украинской школы (НУШ), в то же время внимания к детским садам очень мало. Поэтому мы с ТСН решили начать эту дискуссию и подумать, какие ценности мы закладываем в наших детей», – комментирует Марина Макущенко.

Ежедневно в течение недели ТСН будет транслировать спецрепортажи о садиках одной из стран и обсуждение сюжетов украинскими экспертами. Среди них – экс-министр образования Лилия Гриневич, педиатр Алексей Рыков, член Института проблем воспитания НАПН Украины Ольга Рейпольская, многодетная мама, ведущая «1+1» Валентина Хамайко, а также детские психологи и воспитатели.

Над спецпроектом «Рецепты роста» команда ТСН работала более полугода. Героями выпусков, кроме воспитателей, детей и представителей органов власти, стали также украинцы, которые переехали жить за границу и растят там своих детей.

Редактор проекта – Ольга Кашпор, заместитель директора департамента по новым форматам, главный режиссер ТСН – Олеся Коваленко.

Спецпроект выйдет с 9 по 13 сентября в 19:30 в ТСН на «1+1».

Фото: «1+1»