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«Триолан» остался без гендиректора

от Telekritika
От Telekritika 614
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Группу компаний покинул Вадим Сидоренко. Менеджер решил заняться своим проектом в направлении интернета вещей.

Многолетний генеральный директор группы компаний «Триолан» Вадим Сидоренко 1 июля покинул пост и занялся собственным проектом в направлении интернета вещей (IoT) omo.systems. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«Интернет вещей в 20-х годах будет массово внедрен, и это сейчас создает новую волну на рынке провайдеров. Понимая специфику провайдеров, а также достаточно хорошо разобравшись в теме IoT (интернет вещей), запускаю проект omo.systems, который в течение двух месяцев выйдет на рынок, а за год будет создан такой продукт, с которым можно будет работать не только в Украине, но и в других странах. Бизнес-модель предполагает сотрудничество в первую очередь с провайдерами и другими партнерами. Кто-то наберет новую высоту, а кого-то накроет эта волна, в любом случае будет интересно!» – отметил Вадим Сидоренко.

Кто станет новым руководителем компании, пока не сообщается. Группа компаний «Триолан» является одним из лидеров телекомотрасли: у группы около 320 тысяч интернет-абонентов и более 420 тысяч абонентов кабельного ТВ. Собственник группы – харьковский бизнесмен Алексей Липчанский.

Фото: Facebook

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