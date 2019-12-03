Три проекта 1+1 media стали финалистами Effie Awards Ukraine 2019

2 декабря организаторы Effie Awards Ukraine 2019 объявили шорт-лист финалистов премии, среди которых в этом году три проекта 1+1 media. На звание самых успешных кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций украинской индустрии от холдинга претендуют социальная инициатива #забутипровік, кампания по продвижению бренда «Світ чекає на відкриття» канала «ПлюсПлюс» и благотворительная космическая миссия «Промінь мрій».

За лидерство в категории «Кросс-медийный сторителлинг» поборются проект #забутипровік – социальная инициатива, цель которой разрушить стереотипы о том, что возраст имеет значение и люди почтенных лет не способны генерировать мощные идеи, начинать собственное дело и осваивать новые навыки.

Кампания по продвижению бренда «Світ чекає на відкриття» стала финалистом номинации «Брендированный контент и услуга». Следовательно, мультсериал собственного производства анимационного продакшена канала, интеграция в образовательный процесс и GR-коммуникации, а также запуск линейки лицензированной продукции способствуют тому, чтобы в легкой и понятной форме дети могли узнать что-то новое и интересное о мире и предметах, окружающих нас в повседневной жизни.

В категорию «Социальная реклама и благотворительность» вошел арт-марафон #МояДитячаМрія, который вдохновил миллионы детей мечтать без границ и собрал более 100 000 рисунков детских мечтаний со всей Украины, которые были отправлены в космос в рамках благотворительной космической миссии – «Промінь мрій», организованной благотворительным проектом «Здійсни мрію».

Напомним, что премия Effie награждает успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке, способствует повышению роли рекламы, эффективному и результативному использованию маркетинговых ресурсов.

Фото: Effie Awards

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