БизнесНовостиТВ

Три проекта 1+1 media стали финалистами Effie Awards Ukraine 2019

от Telekritika
От Telekritika 521
Главная ТВБизнес Три проекта 1+1 media стали финалистами Effie Awards Ukraine 2019

В шорт-лист попали такие проекты-номинанты от 1+1 media, как социальная инициатива #забутипровік, «Світ чекає на відкриття» и благотворительная миссия «Промінь мрій»

2 декабря организаторы Effie Awards Ukraine 2019 объявили шорт-лист финалистов премии, среди которых в этом году три проекта 1+1 media. На звание самых успешных кампаний в сфере маркетинговых коммуникаций украинской индустрии от холдинга претендуют социальная инициатива #забутипровік, кампания по продвижению бренда «Світ чекає на відкриття» канала «ПлюсПлюс» и благотворительная космическая миссия «Промінь мрій».

За лидерство в категории «Кросс-медийный сторителлинг» поборются проект #забутипровік – социальная инициатива, цель которой разрушить стереотипы о том, что возраст имеет значение и люди почтенных лет не способны генерировать мощные идеи, начинать собственное дело и осваивать новые навыки.

Кампания по продвижению бренда «Світ чекає на відкриття» стала финалистом номинации «Брендированный контент и услуга». Следовательно, мультсериал собственного производства анимационного продакшена канала, интеграция в образовательный процесс и GR-коммуникации, а также запуск линейки лицензированной продукции способствуют тому, чтобы в легкой и понятной форме дети могли узнать что-то новое и интересное о мире и предметах, окружающих нас в повседневной жизни.

В категорию «Социальная реклама и благотворительность» вошел арт-марафон #МояДитячаМрія, который вдохновил миллионы детей мечтать без границ и собрал более 100 000 рисунков детских мечтаний со всей Украины, которые были отправлены в космос в рамках благотворительной космической миссии «Промінь мрій», организованной благотворительным проектом «Здійсни мрію».

Напомним, что премия Effie награждает успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке, способствует повышению роли рекламы, эффективному и результативному использованию маркетинговых ресурсов.

Фото: Effie Awards

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Київ» перезапустит программу общения с депутатами «Київ....

07.11.2019

В 2020 году 69% диджитал-медиа будут покупать рекламу...

26.11.2019

Зеленский создал Раду по вопросам свободы слова и...

06.11.2019

«Зеонбуд» исключил канал Рабиновича из киевской сети Т2

04.11.2019

«Интер» покажет премьеру сериала «По разным берегам»

02.12.2019

Соучредитель «Википедии» запустил новостную соцсеть

14.11.2019

Cамым популярным новостным сайтом за октябрь стало «Сегодня»...

14.11.2019

«Атлантида» Васяновича получила спецприз жюри в Токио

05.11.2019

«Интер» приостанавливает выпуск программы митрополита Онуфрия

08.11.2019

На канале «Украина» состоится премьера сериала «Наследники»

26.11.2019