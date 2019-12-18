Третьим тренером юбилейного сезона «Голос країни» стал Monatik

Стало известно имя третьего тренера, который будет участвовать в юбилейном сезоне «Голосу країни-10». Им стал Monatik (Дмитрий Монатик). Об этом сообщает пресс-служба канала «1+1».

Monatik уже в третий раз займет красное кресло. В прошлом сезоне во время «Голосу країни-9» выступления его участников попадали в тренды YouTube, а в проекте «Голос. Діти-4» он привел к победе свою подопечную Данелию Тулешову.

«Я очень ждал юбилейный сезон проекта «Голос країни». Он будет взрывным и запоминающимся. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении», — сказал артист.

Напомним, во время съемок «Ночи суперхитов» ведущие праздничного концерта — Руслан Сеничкин и Людмила Барбир рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона «Голос країни». Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

Фото: «1+1»

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