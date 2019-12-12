ТНТ снял с эфира «Слугу народа»

Российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа» спустя день после его выхода. Об этом сообщают «Ведомости».

Три первые серии «Слуги народа» на канале показали 11 декабря. Затем в телепрограмме произошли изменения: продолжение сериала планировали запустить с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря, однако теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

Издание пишет, что ТНТ быстро искал замену для эфира, так как еще в 22.00 по московскому времени в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной – это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой – «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире: «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», – утверждает он.

По словам представителя ТНТ, весь сезон политической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре ТНТ PREMIER с 12 декабря. Но вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале на этой платформе еще не было: сериал появился на PREMIER после 23.00.

Также глава холдинга Дмитрий Чернышенко сообщил, что сериал не будет больше транслироваться в эфире ТНТ. Об этом пишет издание ТАСС. В комментарии журналистам Чернышенко сказал: «Зачем в эфир? Он изначально приобретался для платной платформы». При этом он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, так как это был «маркетинговый ход».

Ранее стало известно, что из сериала вырезали эпизод с шуткой про Путина. Так, по сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как «хубло»). На что герой Зеленского удивляется: «Путин – «хубло»»? Этот момент был вырезан в эфире канала ТНТ в Москве.

Напомним, 11 декабря российский телеканал ТНТ начал показ украинского сериала «Слуга народа».

Фото: ТНТ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!