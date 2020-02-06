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Ткаченко, Бужанский и Оля Полякова: «Право на владу» начинает новый сезон

от Telekritika
От Telekritika 863
Главная Новости Ткаченко, Бужанский и Оля Полякова: «Право на владу» начинает новый сезон

6 февраля на телеканале «1+1» стартует новый сезон ток-шоу «Право на владу».

Общественно-политическое ток-шоу «Право на владу» возвращается в эфир канала «1+1» сегодня, 6 февраля, в 22:30. Телеканал назвал тему первого прямого эфира нового сезона и представил перечень гостей.

«Гости студии обсудят, кто формирует общественные настроения в стране и почему украинцы враждуют между собой. Кому выгодно разделение украинцев на враждующие лагеря, почему мы сходимся в противостояниях вместо объединения, как технологи формируют стереотипы и убеждения общества, а также кто за этим стоит», — говорится в сообщении телеканала.

Гостями студии будут: народный депутат от фракции «Слуга народа», почетный президент медиахолдинга 1+1 media Александр Ткаченко, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, народный депутат от депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, руководитель департамента журналистских проектов «1+1 медиа» Максим Шиленко, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, певица, актриса Оля Полякова.

Ведущая ток-шоу – Наталья Мосейчук.

Напомним, весенняя сериальная линейка «Плюсов» будет состоять преимущественно с семи драм длительностью 90 часов.

Фото: «1+1»

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