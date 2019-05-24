📺 Тина Канделаки спродюсирует дешевый веб-сериал о порноактерах
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📺 Тина Канделаки спродюсирует дешевый веб-сериал о порноактерах

от Telekritika
От Telekritika 100
Главная Новости 📺 Тина Канделаки спродюсирует дешевый веб-сериал о порноактерах

Генеральный продюсер российсого спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в качестве продюсера может снять два сериалы по заказу российского видеосервиса «Амедиатека».

Тина Канделаки сообщила российским «Ведомостям», что видеосервис заказал и оплатил ей пилотные эпизоды двух сериалов. Продакшном занимается студия Goose Goose Films, с которой Канделаки уже работала. Вместе они уже выпустили сериал о футболе «Большая игра».  Пилот истории отношений порноактрисы и порноактера уже отснят.

«Амедиатека» с прошлого года ведет переговоры с продюсерами о запуске собственных сериалов, однако проект под руководством Канделаки — первый, о котором стало известно. Продюсер сериала уточнила, что «Амедиатека» примет решение о запуске в производство всего сезона и его показе только после одобрения пилота. Его съемка обойдется в 1 млн руб. (примерно $15,5 тысяч), поскольку это эксперимент как для сервиса, так и для Канделаки.

«В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу», — отметила Тина Канделаки изданию. Очень небольшой бюджет Канделаки прокомментировала так: «Я считаю, что эксперименты в борьбе за нового зрителя должны быть недорогими». Детали второго проекта, заказанного сервисом, Канделаки раскрывать не стала.

Издание отмечает, что Amediateka стала третьим российским онлайн-сервисом, который начал эксперименты с оригинальными сериалами. Ранее стало известно о намерении онлайн-кинотеатра ivi инвестировать в оригинальный сериальный контент 1 млрд руб ($15,5 млн). Производство собственных сериалов также начал «Яндекс».

Фото: Фейсбук Тины Канделаки

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