The Times и The Sunday Times поделятся журналистами

Издания The Times и The Sunday Times, входящие в холдинг News UK, имеют отдельных редакторов и редакционные команды, но теперь получат возможность свободно распределять сотрудников между штатами. Редактор The Times Джон Уитроу и редактор The Sunday Times Мартин Айвенс будут продолжать контролировать работу своих изданий, включая политические комментарии, наем и увольнение журналистов, за исключением рекламы. Об этом пишет Press Gazette.

В совместном электронном письме, адресованном сотрудникам, Уитроу и Айвенс сообщили, что этот шаг поможет «избежать дублирования, где это возможно», чтобы помочь изданиям «оставаться конкурентоспособными». Но также пообещали, что они сохранят свою индивидуальность, отметив: «Наше будущее заключается в том, чтобы сделать журналистику более гибкой, цифровой и доступной в других средствах массовой информации, таких как подкасты и радио». К такому решению, по словам редакторов, подталкивает меняющийся медиамир. Из-за постоянных расходов они стремились к большей свободе действий, чтобы разделить ресурсы между двумя газетами.

В январе Айвенс заявлял, что прекращение дублирования работы в изданиях позволило бы «вкладывать больше средств в событийную журналистику, которой мы славимся».

В то же время в Национальном союзе журналистов допускают, что изменения в функционировании редакций могут привести к сокращениям, снижению качества обоих изданий и уменьшению продаж. «Это ставит обе газеты под угрозу. Распределение персонала уменьшит различия между ними и окажет негативное влияние на плюрализм СМИ. Обе газеты имеют особый голос, который был бы безвозвратно утерян, если бы сокращение расходов было приоритетом в ущерб качественной журналистике».

Фото: 24tv.ua