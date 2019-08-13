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The New York Post запускает подкаст-шоу с новостями о звездах

от Telekritika
От Telekritika 550
Главная Диджитал The New York Post запускает подкаст-шоу с новостями о звездах

Одна из крупнейших американских газет The New York Times выходит на рынок подкастов со своим еженедельным шоу.

The New York Post планирует выпустить свой первый подкаст Sources Say: A Page Six Podcast, основанный на шестой полосе газеты со сплетнями и новостями о знаменитостях. Об этом пишет Variety.

Еженедельное подкаст-шоу планируют запустить этой осенью. Его созданием занимаются редакторы шестой страницы The New York Post Мэгги Кофлан и Ян Мор. В издании утверждают, что работают и над другими подкастами. 

Ранее таблоид, принадлежащий News Corp, объявил, что ежедневное шоу Page Six TV после двух сезонов закрывается. Во втором сезоне шоу вели Беви Смит, Элизабет Вагмайстер из Variety и старший репортер New York Post Page Six Карлос Грир.

По сообщению газеты, ее цифровая версия собирает 75 миллионов уникальных посетителей в месяц, и большую часть трафика приводит именно раздел Page Six. «С новым подкастом фанаты Page Six теперь могут услышать сплетни и новости в нашем подкасте напрямую от редакторов», – сообщил Шон Джанкола, генеральный директор и издатель New York Post.

Фото: The New York Post

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