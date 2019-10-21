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The Huffington Post выставлен на продажу

от Telekritika
От Telekritika 1250
Главная Диджитал The Huffington Post выставлен на продажу

Собственник ресурса не удовлетворен финансовыми показателями.  

Телекоммуникационная компания Verizon ищет покупателя ресурса HuffPost.com. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что стартовала начальная стадия переговоров.

По сообщению издания, причина продажи может быть в несоответствии ожиданий и реалий экономической эффективности новостного бизнеса, который для Verizon начался с покупки AOL (купили в 2015 году за $4,4 млрд, владеет HuffPost) и Yahoo (купили в за $4,5 млрд в 2017 году).

Например, в 2019 году телекоммуникационная компания была вынуждена списать почти $5 млрд с этих двух своих активов. А в сентябре Verizon буквально избавился за копейки от Tumblr, купленный в 2013 году за $1,1 млрд.

The Huffington Post — новостной сайт с либеральной повесткой был основан Арианной Хаффингтон в 2005 году. В 2011 году Хаффингтон продала издание в AOL за $315 млн. По лицензионным договорам у проекта есть около 10 версий по всему миру.

Фото: pixabay

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