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The Economist показал видео с Украиной без Крыма

от Telekritika
От Telekritika 332
Главная Новости The Economist показал видео с Украиной без Крыма

Посольство Украины в Британии требует исправить карту.

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Тwitter.

В посольстве просят исправить карту: «Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании также опубликовало скриншот со скандального видео.

Отметим, в начале ноября американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.

Напомним, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, после чего ряд западных стран наложили санкции на РФ в связи с оккупацией полуострова, а также агрессией на востоке Украины.

Фото: «Радио Свобода»

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