The Economist показал видео с Украиной без Крыма

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Тwitter.

В посольстве просят исправить карту: «Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании также опубликовало скриншот со скандального видео.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019