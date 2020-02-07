Телеведущая Валентина Хамайко стала ментором в Высшей Школе Media & Production

Телеведущая «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко стала ментором «Детской медиашколы» Высшей Школы Media & Production 1+1 media, сообщает пресс-служба телеканала.

Высшая Школа Media & Production объявляет о запуске обновленного направления «Детская медиашкола», ментором которого стала телеведущая «Сніданок. Вихідний» на канале «1+1» Валентина Хамайко. Ее роль ‒ направлять детей, проводить встречи вне лекций и поддерживать маленьких студентов от начала обучения до самого финала. Курс стартует с 15 февраля и рассчитан на детей в возрасте от 8-15 лет.

Учебная программа будет содержать 6 модулей: журналист, оператор, ведущий, режиссер, влогер, репортер. Дети смогут попробовать себя в разных ролях и выбрать, какой из векторов будущей телевизионной карьеры им нравится больше всего. Продолжительность курса — 1 месяц.

По словам телеведущей, цель «Детской медиашколы» – научить детей основам медиаобразования, чтобы в будущем они могли быть специалистами, «которые создают крутой контент» несмотря на то, какой профессиональный путь изберут ‒ будут журналистами, ведущими, продюсерами или видеоблогерами.

«Мы благодарны Валентине за согласие стать ментором «Детской медиашколы», ведь именно она как мама четырех детей и профессионал своего дела знает, насколько важно развивать с детства врожденные таланты своих детей и направлять их развитие в нужном направлении. Вместе с ней наша команда поможет детям раскрыть свой потенциал», – подчеркнул Юрий Билокур, руководитель Высшей Школы Media & Production.

Фото: пресс-служба

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