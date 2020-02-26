Телерейтинги: финал Нацотбора, премьера «Пацанок» на «Новом» и «Дневника медиума» на «1+1»

Несмотря на критику третьего сезона авторы исторического проекта «Від пацанки до панянки» все же решились на 4 сезон. Проведя немалую работу над ошибками, проект стартовал с показателей выше среднего по каналу, что для «Нового» уже означает частичный успех. Правда, судить о всем проекте пока рано. Второй значимой премьерой стал «Дневник медиума» на «1+1». Цифры проекта на первой премьерной неделе откровенно желали лучшего. Также на прошлой неделе канал добавил слот для тележурнала «ЖВЛ», но тоже без особых успехов.

Трансляция финала Национального отбора на «Евровидение» от Украины наконец-то принесла СТБ и «UA: Першому» доли выше средних по каналу.

Также на прошлой неделе СТБ марафоном презентовал четырехсерийный фильм «Только скажи» (Star Media).

Программы

«1+1»

17 февраля на «1+1» стартовало реалити «Дневник медиума». Показатели премьерной недели желали лучшего. Понедельник – 5,6%/6,2%, вторник – 4,4%/5,2%, среда – 5,4%/3,2%, четверг – 4,5%/4,9%, пятница – 4,7% по обеим аудиториям.

Новый сезон тележурнала «ЖВЛ» (09:20-11:10, оригинальный выпуск + повтор) на прошлой неделе опять получил самые высокие показатели в понедельник. Так, проект стартовал с 14,2%/8%. Повторный выпуск 17 февраля получил 10,9%/6,6%. Это и были самые высокие показатели проекта за неделю. Также «ЖВЛ» занял слот в 18:00. Правда, цифры проекта оказались значительно ниже утренних. Так, в понедельник – 4,7%/3,7%, во вторник – 5,4%/4,1%, в среду – 5,2%/3,3%, в четверг – 4,6%/4%, в пятницу – 4,5%/3,1%.

На прошлой неделе телеканал «1+1» решил показать повтор уже 13 сезона реалити «Міняю жінку» (будни 11:10, 12:20). Напомним, на прошлой неделе канал показывал повтор 12 сезона.. Как и 12 сезон, 13-й в среднем получил от 5,5% до 8,5% по аудитории 18-54(50k+).

«Секретные материалы» (будни, 19:00) – самые высокие показатели были во вторник – 5,9%/4,4%.

На прошлой неделе вечерняя вертикальная линейка стала терять показатели. Программа «Гроші» (понедельник, 22:50) собрала 5,5%/5,7% (было 9,5%/6,8% ). Следом за ней в 00:00 «Дубинизмы», которые, к слову, значительно потеряли в цифрах, – 3,9%/6,7% (было 8,7%/6,7%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» (вторник, 22:50) − 9,8%/7,9% (было 11,4%/8,9%); «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) − начал с 12%/8,1%, к полуночи опустился по крупный городам до 11,6%/8,4, закончил с самыми высокими цифрами 12,5%/8,9% (неделей ранее максимум был 13,4%/9,3%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 5,9%/5,1% (было 8,2%/7,7).

Повторы «Женского квартала» в прайме пятницы продолжают оставаться ниже среднего по каналу. Выпуск в 20:20 стартовал с показателей 9,2%/7,1%, к 22:30 цифры снизились до 7,3%/6,6%. Напомним, на позапрошлой неделе доли «Женского квартала» составляли 9,4%/7,4% и 8,4%/7,4%. В субботу в 18:30 дайджест «Рассмеши комика» собрал 5,4%/3,5% (было 6,8%/6,1%). На прошлой неделе продолжились повторы «Вечернего квартала» (Турция) в 16:30, а также в 21:20. В предпрайме комедийное ток-шоу получило 6,5%/5,6%, ближе к вечеру – 6,3%/6,9% по 18-54/18-54(50k+) (было 7,6%/7,7%). Новый сезон «Украинских сенсаций» (суббота, 20:20) – 6,3%/5,9% (было 6,1%/5,6%).

В воскресенье шестой выпуск 10 сезона «Голосу країни» пока удерживает аудиторию, правда, с незначительным, но систематическим, падением по всей Украине – 16,6%/13,1% (было 17,2%/12,3%, ранее – 18,8%/12,9%).

«Интер»

Со вторника по субботу канал продолжает показывать горизонтальной линейкой «Полезную программу» (вторник-суббота, 10:00). Самые высокие показатели на прошлой неделе были также в четверг – 5,5%/4,4% (на позапрошлой неделе в четверг – 5,2%/3,3%). В понедельник программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) собрала 5%/5,6% (было 2,9%/5,2%).

Всю неделю по будням вечером традиционно выходило ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00). Максимальные показатели были в пятницу − 8%/10,2%. На позапрошлой неделе во вторник − 5,6%/6,4%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (9:00, суббота-воскресенье) – 7,6%/5,5% и 12,4%/8,1% соответственно (было 5,9%/4,5% и 6,5%/3,8%). В воскресенье прошли три выпуска «Орла и решки» (10:00). Первый выпуск – 11,2%/5,5% второй – 9,3%/4,7%, третий – 8,6%/4,4%.

В субботу в 21:30 программа «Большой бокс» получила 3,6%/3,9%.

ICTV

Ток-шоу «Свобода слова» (22:20, понедельник) остается ниже среднего по каналу – 5,6%/4,1% (было 4,2%/3,1%).

Показатели праймовых программ вертикальной линейки менялись незначительно. «Гражданская оборона» (20:20, вторник) – 8,8%/6,2% (было 8,1%/6%), «Секретный фронт» (20:20, среда) − 7,5%/5,5% (было 6,9%/5,1%), «Антизомби» (20:20, четверг) − 7,4%/5,5% (было 8,1%/5,8%).

В пятницу «Дизель шоу» (20:10) начало с 12,1%/9%, закончило с 14,9%/11,4%. В 21:40 – 15,3%/11,5%. На позапрошлой неделе − 12,4%/8,5% и 18,2%/12,5% соответственно. Сразу после него с 22:30 и до 00:00 в пятницу канал продолжил показ нового седьмого сезона скетчкома «На троих» – премьерные серии получили 10,4%/9,2% и 11,5%/9,2%. На позапрошлой неделе было 17,2%/12,7% и 13,8%/11,9% соответственно.

Также повторы «На троих» показывали в дневном прайме в пятницу с 13:30 до 18:40. Самые высокие показатели были в 17:20 – 10,6%/7%.

СТБ

В субботу, 22 февраля, в 19:00 на СТБ состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение», цифры наконец-то поднялись выше средних по каналу – 10,8%/7,1%.

По будням в прайме с 18:00 до 20:00 по два выпуска за раз идут повторы проекта «Один за всіх». Самые высокие показатели были в понедельник, 17 февраля, – 7,8%/6,1%. Новый сезон проекта по воскресеньям набирает 12,3%/13,3% (премьера – 9,5%/10,3%).

Во вторник в 22:50 повтор дайджеста «Тайны ДНК» − начал с 3%/3,2% закончил с 3,1%/3,9%, в среду − «Давай поговоримо про секс» − 3,3%/3,4%.

В пятницу с 18:00 до 22:00 СТБ снова показал повтор «Хати на тата-8» − 6,9%/6,1%, в 21:30 – 7,1%/10% (на позапрошлой неделе – 7,9%/5,8% и 8,1%/6,7% соответственно). «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00, воскресенье) − 8,2%/8,9% (было 8,4%/8,6%). «Детектор лжи» (воскресенье, 21:50,23:00) – 4,4%/5,5% и 5,8%/5,9% соответственно.

Новый канал

17 февраля в 19:00 на Новом канале стартовал 4 сезон культового для канала проекта «Від пацанки до панянки». Премьера проекта прошла с цифрами 11%/7,4%. Во вторник в 19:00 на канале продолжился третий сезона «Хто проти блондинок?» – 7,2%/5,3% (на позапрошлой неделе – 7,3%/5%, премьерный выпуск ранее собрал похожие 7,2%/4,9%).

В ожидании премьер новых сезонов шоу на «Новом» показывали повторы «Хто зверху?» и «Суперінтуїцію». Так, в среду «Суперінтуїція» шла с 13:30 до 20:40. Самые высокие показатели были в 19:00 – 6,2%/3,5%. Повторы «Хто зверху?» шли в пятницу с 17:00 до 20:50. Самые высокие показатели были в 19:00 – 7,8%/6%.

«Украина»

По будням продолжает выходить тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) – самые высокие показатели были во вторник в 10:30 – 12,9%/8,7%. Вечером по будням ток-шоу «Говорить Украина» (19:50) собирало 8,9%-12,1% по 18-54 и 9,2%-14,5% по крупным городам; лучшими показатели были в понедельник – 12,1%/12,6%.

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) – 7,5/8,9% (было 6,4%/8,1%); «Громкое дело» в это же время в среду – 7,9%/9,7% (было 8,1%/11,4%); «По следам» в четверг в 23:20 – 6,5%/6,9% (было 6,5%/8,2%).

В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 5,7%/5,5% (было 4,4%/7,3%).

В субботу ток-шоу «Главная тема» (20:00-20:50) – 7,4%/6,7% (было 8,1% по обеим аудиториям).

ТЕТ

Самые высокие показатели «Панянки-селянки» (понедельник-среда, 19:00) были в понедельник 3,4%/2,1% (неделей ранее во вторник – 3,1%/2,2%). «4 свадьбы» идут по будням в 17:50, максимум был в понедельник – 3,8%/2% (на позапрошлой неделе в понедельник – 4,6%/3,4%).

«UA: Перший»

В субботу канал вместе с СТБ транслировал финал национального отбора на «Евровидение-2020» (21:00) – 2,5%/2,9%. В воскресенье в 21:20 прошел «Проект с Майклом Щуром» – 0,2%/0,7%.

Кино и сериалы

«1+1»

«Великолепный век» вернулся к старому слоту в 15:10 (на прошлой неделе проект выходил по две серии с 15:50-19:20 с перерывом на новости): по целевой аудитории (18-54) в понедельник – 7,3%; во вторник – 5,6%; в среду – 6%, в четверг – 8,5%; в пятницу – 6,1%. В 20:40 с понедельника по четверг на «1+1» показали премьерную восьмисерийку «Подари мне счастье». Сериал прошел с показателями ниже среднего по каналу. Так, премьера принесла «Плюсам» 8,4%/7,3% и 9,2%/7,3% по 18-54/18-54(50k+) в понедельник; 7,3%/5,6% и 8,1%/6,7% во вторник; а в среду – 8%/5,3% и 9,6%/7,1%; 9,8%/7,9% и 5,9%/5,1% в четверг.

В 23:10 в воскресенье «1+1» показал фильм с Брэдли Купером в главной роли «Шеф Адам Джонс» – 8,5%/7,7%.

«Интер»

С понедельника по четверг в 21:00 канал продолжил показ нового сезона собственной докудрамы «Вещдок. Особый случай». Понедельник – 4,8%/3,3% по 18-54/18-54(50k+), вторник – 7,4%/4,1%, среда – 6,2%/3,8%, четверг – 5,3%/3,1%. По будням российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – 3,3%-7% по 18-54 и 3%-7,4% по крупным городам. «Вещдок» в дневной сетке со вторника по пятницу (14:40-17:40, один или два выпуска + «Особый случай») собирал от 2,8% до 8,4% (по всей Украине).

В 12:30 с понедельника по пятницу канал показал горизонтальную линейку фильмов. В понедельник – повтор ленты «Замуж на два дня» – 4,4%/3,2%, во вторник – «Доктор Т и его женщины» – 2%/1,3%, в среду – «Куда приводят мечты» – 2,8%/2,2%, в четверг – «Человек без лица» – 1%/1,2%, в пятницу – «Лев» – 3,2%/3,9%.

В субботу с 14:30 до 21:30 канал показал повтор сериала «Захват». Самые высокие показатели были в 16:50 – 7,5%/6,2%.

В воскресенье прошло пять лент: «Любовь с риском для жизни» (12:50) – 6%/3,3%; турецкий сериал «Меня зовут Малек» (с 14:20 до 17:40) – самые высокие показатели были в 14:30 – 2,4%/1,8%; «Вий»(2014) (17:10) – 2,8%/2,1%; «Огнеборцы» (20:30) – 1,7%/1,5%; «22 пули. Бессмертный» (23:10) – 4,2%/2,7%.

СТБ

В понедельник, 17 февраля, в 20:00 канал показал финальные две серии сериала «Смотрящая вдаль», премьера которого стартовала неделей ранее. Первая серия получила 3,8%/2,7% по 18-54/18-54(50k+), вторая – 4,8%/3,2%. Вместо него со вторника стартовал повтор еще одного сериала «Любовь. Побочный эффект» (также по две серии за раз). Самые высокие показатели были в 21:00 во вторник – 6,3%/4,8%. В четверг в этом же слоте канал расположил премьеру четырехсерийки «Только скажи» (Star Media) – первая серия получила 4,7%/4%, вторая – 4,1%/3,5%, третья – 4,1%/4,7%, заключительная – 8,2%/7,9%.

«Украина»

В 21:10 с понедельника по четверг канал показал премьеру сериала «Исчезающие следы» (по две серии). Понедельник – 9,9%/9,4% и 10,4%/10,6% по 18-54/18-54(50k+); вторник – 9,3%/11,9% и 10,3%/13,3%; среда – 8,9%/9,3% и 9,8%/10,2%; четверг – 9,2%/9,8% и 10,8%/11%.

Скриптед-реалити «Реальная мистика» (будние дни с 11:20 до 13:30) собрало самые высокие показатели в 12:30 в понедельник – 15%/13,3%. После – «Агенты справедливости» по три серии за раз с 13:30 по 17:00. По целевой аудитории доля колебалась в пределах от 7,5% до 13,3%, а по крупным городам – 9,3%-11,6%. С 17:00 до 19:00 – «История одного преступления» – по две серии за раз. Самые высокие доли на прошлой неделе были опять на первой серии в понедельник – 10,6%/10,7% (неделей ранее также в понедельник – 11,9%/9,5%).

В субботу в 23:00 канал показал ленту «Дом для двоих» – 13,9%/13,7%.

В воскресенье с 09:30 до 13:40 канал повторил сериал «Ты только мой». Самый большой охват аудитории был в 12:40, когда доли сериала составили 12,9%/13%. Сразу после, с 13:40 по 17:00, – повтор сериала «Женщины в любви». Самые высокие показатели были в 13:30 – 12%/8,6%. После него с 17:00 до 23:00 стартовал сериал «Пробуждение любви». Самые высокие показатели были в 17:00 – 12,6%/10,8%.

ICTV

На канале продолжился комедийный сериал «Участковый с ДВРЗ» (вторник-четверг, 21:30, по две серии). Во вторник – 10,7%/7,6% и 13,3%/10,2%; в среду – 10,3%/8,2% и 12,8%/9,9%; в четверг – 10,8%/7,2% и 13,3%/9,7%.

В предпрайме понедельника прошел фильм «Смертельное оружие-3» (16:30) – 8,9%/6,4%, сразу после – «Смертельное оружие-4» – 11,5%/9%. Во вторник в 23:30 на канале можно было увидеть ленту «На расстоянии удара» − 13,1%/12,2%; в среду − «Мародеры» (23:20) – 12,7%/8,6%; в четверг − «Точка обстрела» (23:20) − 10,6%/9,1%. В пятницу показали ленту «Эйс Вентура. Зов природы» (00:00) – 7,1%/6,4%.

Праймовые фильмы в субботу были такими: «Смокинг» (19:10) – 9,5%/10,4%; «Разборки в Бронксе» (21:00) – 8,7%/9,8%; «Первый удар» (22:30) – 9,1%/9%. В воскресенье: «Специалист» (20:30) – 9,9%/7,2%; «Наемные убийцы»(22:40) – 10,5%/7,1%.

Новый канал

Повтор американского сериала «Отчаянные домохозяйки» (11:10-13:30, вторник-среда) продолжает собирать в пределах скромных 4,4%-6,6%.

Понедельник: «Пассажиры» (21:50) − 11,2%/7,4%, «Охотники за разумом» (23:50) − 12,3%/7,4%; вторник: «Училка» (20:50) − 8,5%/6%, «Евротур» (22:30) − 7,7%/5,2%; среда: «Смертельный лабиринт» (20:50) − 8,6%/6,7%, «Дом восковых фигур» (22:40) − 8,2%/6,9%; четверг: «После» (19:00) − 6,5%/4,3%, «Три метра над уровнем неба» (21:00) − 7,4%/6,5%, «Три метра над уровнем неба-2» (23:20) – 13,5%/10,6%; пятница: «Я – номер четыре» (20:50) – 7,8%/5,9%, «Зачетный препод» (22:50) − 9,6%/7,8%, суббота: «Монстры на каникулах» (16:20) – 8,4%/5,6%, «Монстры на каникулах-2» (17:50) – 11,7%/6,5%, «Монстры на каникулах-3» (19:10) – 12,8%/7,6%, «Лысый нянька: спецзадание» (21:00) – 8,7%/8,6%, «Зачетный препод-2» (22:50) − 6,2%/5,3%; воскресенье: «Одноклассники» (19:10) – 7,8%/6,3%, «Одноклассники-2» (21:00) − 8,5%/7,8%, «Зачетный препод-3» (22:50) − 7,6%/6,5%.

«2+2»

В прайме будней шли сериалы «Ментовские войны. Харьков» (19:20-21:30) − показатели значительно выросли по сравнению с позапрошлой неделей — в среднем 5,4%-6,4% (18-54); и «CSI. Место преступления» (21:30-00:50) − в среднем 3,4%-5%.

В пятницу продолжили повтор сериала «Перевозчик» (19:20-23:20) − максимум 3,6%-4,3% (по 18-54). Сразу после канал показал «Ниндзя-2» (23:20) − 5,7%/4,8%. Прайм субботы: «Ангел-хранитель» (19:00) – 2,1%/2,3%, «Добро пожаловать в капкан» (21:30) – 2,1%/2,2%, «Ледяные акулы» (23:20) − 1,7%/3,2%. Прайм воскресенья: «Ронин» (18:40) — 3,3%/3,1%, «Заложник» (20:50) – 2,6%/2,5%.

«UA: Перший»

В воскресенье канал показал британо-американскую драму «Кэрол» (22:00) – 0,1%/0,2%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:05) прошла с долей 10,9%/8,2% (было 13,5%/11,7%) по 18-54/18-54 (50+). Программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-21:00) – 9%/7,8% (было 7,5%/9,7%, а после рекламного блока − 6,6%/7,4% ). «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 12,2%/8%, закончили после рекламного блока (19:40-20:30) с 10,9%/7,4% (было 13,9%/8,7% и 11,8%/7,1% соответственно). Доли «Подробностей недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – начали с 4,7%/5,5%, закончили с 3,8%/3,4% (неделей ранее показатели были 3,3% по обеим аудиториям в начале и 2,1%/2,2% соответственно в конце выпуска).

Фото: СТБ, «1+1», Новый канал, ТЕТ, «Интер», канал «Украина», peopletalk

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