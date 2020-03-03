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Телекомпания Sky заключила сделку с Disney+

от Telekritika
От Telekritika 269
Главная Диджитал Телекомпания Sky заключила сделку с Disney+

Специальное приложение Disney Plus будет доступно на приставках Sky Q.

Британская спутниковая телекомпания Sky заключила многолетнее соглашение с Disney о выпуске Disney Plus на Sky Q в Великобритании и Ирландии, пишет The Verge.

Сделка означает, что специальное приложение Disney Plus будет доступно на приставках Sky Q, подобно существующей интеграции Netflix. В ближайшие месяцы Sky также запустит Disney Plus на своем сервисе потокового телевидения. В сделку вошли права на показ фильмов 20-го века, таких как «Аутсайдеры» и «Терминатор: темные судьбы».

Пока не ясно, является ли сделка эксклюзивной между Sky и Disney, но конкуренты, такие как Virgin Media и BT, еще не объявили о подобных сделках в Великобритании. Сообщается, что потоковая услуга Disney будет доступна на Sky при запуске 24 марта.

Disney Plus запустится в Великобритании через пять месяцев после релиза в США. Disney уже подписал аналогичную сделку с французской компанией платного телевидения Canal Plus в декабре, и с момента запуска сервис вырос до более чем 28 миллионов подписчиков.

Фото: Disney Plus

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