Телекомкомпании Украины заработали 71,5 млрд грн в 2019 году — Госстат

Согласно сообщению, опубликованному на официальном ресурсе Государственной службы статистики, телекомкомпании Украины получили выручку в размере 71,5 млрд грн в 2019 году.

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Символ (к) — данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины «О государственной статистике» конфиденциальности статистической информации.

Как видно из таблицы, больше всего выручки принесли интернет-услуги — 13,7 млрд грн (в 2018 году показатель составлял 12,2 млрд грн). Также удалось заработать на курьерской деятельности (6,5 млрд грн) и кабельном ТВ (2,3 млрд грн). Отметим, что согласно данным Госстата, в Украине насчитывается 2,4 млн абонентов платного ТВ.

А вот мобильные операторы несколько потеряли в прибыльности в 2019 году, заработав на связи 37,5 млрд грн, тогда как в 2018 году этот показатель был равен 38,5 млрд грн. Просела и выручка от фиксированной телефонной связи: в 2018 году она составляла 5,6 млрд грн, в 2019 году — 4,5 млрд грн.

Напомним: ранее стало известно, что «Київ FM» полностью отказался от русскоязычных песен.

Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

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