Телеканалы 1+1 media запустили круглосуточную плашку о кодировании спутникового сигнала

19 декабря группа 1+1 media начала новый этап информационной кампании по кодированию спутникового сигнала каналов группы, которое произойдет 20 января 2020 года. В эфире телеканалов «1+1», «2+2» и ТЕТ появились сообщения в верхней части экрана, где мелким шрифтом написано, что в январе спутниковый сигнал этого телеканала будет закодирован.

Соответствующая плашка висит беспрерывно на протяжении суток в бесплатных версиях этих телеканалов на спутнике. Телеканалы предлагают обратиться к официальным операторам – провайдерам платного телевидения. Данная информация подана с пометкой «социальная реклама».

Отметим, 20 января 2020-го произойдет кодирование спутникового сигнала телеканалов четырех ведущих украинских телегрупп – StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группы Украина» и InterMediaGroup. Всего будет закодировано 23 украинских телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (все – InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» (все – «Медиа Группа Украина»).

Напомним, абоненты бесплатного спутникового телевидения после кодирования телеканалов телегруппы должны сделать выбор – перейти на другой тип приема – эфирное цифровое, кабельное ТВ, ОТТ или остаться на спутнике, подключив услуги Viasat и Xtra TV – единственных операторов спутникового телевидения, которые будут предоставлять доступ к основным украинским ТВ-каналам, закодированным 20 января 2020.

Фото: pixabay, скриншот спутникового эфира телеканалов «1+1», «2+2» и ТЕТ

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