Телеканал СТБ покажет новый сериал «Садовница»

16 октября в 21:00 на СТБ состоится премьера 4-серийного мелодраматического сериала «Садовница». Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Сюжет рассказывает об истории любви Натальи и Дмитрия. Главные герои счастливы вместе до того момента, как Наталья сообщила о своей беременности. Вместо предложения руки и сердца она слышит просьбу Дмитрия избавиться от ребенка. Наталья выбирает малыша и расстается с любимым. Через некоторое время главная героиня встречает другого мужчину и готовится к свадьбе. Внезапно в ее жизни снова появляется Дмитрий, умоляющий простить его. Наталья поддается страсти и рвет отношения со своим женихом, не подозревая, что возвращение Дмитрия неслучайно, и теперь ее жизнь находится в опасности.

Режиссером киноновинки выступил Александр Буденный, сценарий написала Елена Баландина, продюсинг был за Артем Доллежалем и Владом Ряшиным, а продакшн доверен Star Media. В главных ролях снялись: Анна Васильева, Александр Попов, Владислав Мамчур.

Фото: телеканал СТБ

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