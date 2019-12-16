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Телеканал «Россия» показал «интервью» с Зеленским

от Telekritika
От Telekritika 1007
Главная Новости Телеканал «Россия» показал «интервью» с Зеленским

Ранее канал подчеркивал, что это первое полноценное общение Президента Украины с российскими СМИ за 6 лет.

Российский телеканал «Россия 1» показал так называемое интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором анонсировалось ранее. 

20-минутный видеоролик с «интервью» в основном затрагивает Нормандскую встречу с комментариями российских журналистов, а под конец сюжета показан комментарий Зеленского одной из представительниц российских СМИ.

Так, после окончания Нормандской встречи журналистка задала вопрос Зеленскому: «Как прошла встреча с Путиным?». На что он ответил: «Отлично, поговорили (…) Я считаю, что это правильное начало — факт встречи такого формата. У нас есть возможность достичь результата — это конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов не решены, много разных взглядов».

Напомним, ранее российский канал заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский дал полноценное интервью российским журналистам. Зеленский в свою очередь заявил, что интервью не было и что это был «комментарий». 

Фото: Пресс-служба президента

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