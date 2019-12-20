Телеканал «Правда ТУТ» получил цифровую лицензию в Белой Церкви

20 декабря телеканал «Правда ТУТ» выиграл конкурс на местное цифровое вещание в Белой Церкви Киевской области. Лицензия оформлена на компанию «Белоцерковская Медиа Компания», канал будет вещать с логотипом «Правда ТУТ. Белая Церковь». Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещения на своем заседании подвел итоги конкурса на место в региональной цифре «Зеонбуда» (многоканальной сети МХ-5) в Белой Церкви Киевской области.

Заявку на участие в этом конкурсе, объявленном 4-го октября, кроме «Правды ТУТ» подавалось ООО «Дни-про» с города Украинка Киевской области. В заявке компании была указана трансляция телеканала «ДП», но при рассмотрении этого вопроса заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что компания не выполнила конкурсных требований в полном объеме и не подала информацию о структуре собственности. Согласно данным госреестра собственниками «Дни-Про» указано 9 физических лиц.

Телеканал «ПравдаТУТ» представлял его собственник – Иван Гришин. Он сообщил, что у вещателя есть аналоговая лицензия в городе, которая обходится телеканалу дороже, чем могла бы обойтись цифровая. У телеканала будет отдельная редакция, которая будет готовить программы местной тематики. Цель «Правда ТУТ» – построить сеть региональных телеканалов.

Согласно требованиям программной концепции, победитель конкурса взял на себя обязательства размещать социально значимые программы местной тематики, вещать без ретрансляции программ других вещателей. Объем ведения передач на украинском языке должен соответствовать требованиям действующего законодательства, а также в эфире вещателя должны размещаться детские передачи.

Отметим, у телеканала «Правда ТУТ» кроме спутниковой лицензии есть и региональная цифровая лицензия во Львове, а также региональная аналоговая лицензия на вещание в Киеве.

Фото: «Правда ТУТ»

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