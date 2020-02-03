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Телеканал «ПлюсПлюс» издал развивающие книги для детей

от Telekritika
От Telekritika 2249
Главная ТВБизнес Телеканал «ПлюсПлюс» издал развивающие книги для детей

В партнерстве с издательством «Ранок».

«ПлюсПлюс» издал три новые серии развивающих игр-книг для детей: «Судоку с наклейками», «Кроссворды с наклейками» и «Лабиринты с наклейками» с героями телеканала, сообщает пресс-служба. Купить новинки можно через интернет-магазин издательства «Ранок» и в розничных сетях.

На страницах серии «Судоку с наклейками» дети смогут решать различные головоломки с помощью наклеек. Серия разделена на 6 частей. Кроме задач, серия содержит интересные факты, которые помогают не только насладиться головоломками, но и узнать что-то новое о том, что нас окружает.

Серия «Кроссворды с наклейками» состоит из трех книг: «С нами не заскучать», «Удивительные изобретения», «Вперед к делу» и имеет по 450 наклеек в каждой. Кроме поиска ответов на вопросы по различным тематикам кроссвордов, детей ждут задачи по поиску слов и поговорок в филвордах.

С помощью «Лабиринтов с наклейками» у детей есть возможность попутешествовать запутанными дорожками мультсериала «Мир ждет открытия» вместе с главными героями канала. Каждая книга развивает логику, необходимость последовательности действий и важность помощи другим, а 450 наклеек добавляют развивающей геймификации.

Напомним, канал «ПлюсПлюс» вошел в топ-10 самых популярных телеканалов Украины

Фото: канал «ПлюсПлюс»

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