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Телеканал Music Box UA закодировался 2 марта

от Telekritika
От Telekritika 1228
Главная Новости Телеканал Music Box UA закодировался 2 марта

На сайте телеканала появилось официальное сообщение.

Телеканал Music Box UA закодировался 2 марта в 10:00. Также на сайте канала появилось официальное сообщение о кодировании спутникового сигнала.

В частности, в сообщении сказано: «02.03.2020 спутниковый сигнал будет закодирован. Чтобы в дальнейшем наслаждаться любимой музыкой с Music Box, обращайся прямо сейчас к официальным операторам спутникового телевидения или к официальным операторам кабельного телевидения».

«Телекритика» ожидает официального комментария от генерального продюсера вещателя Сергея Кобеля. Следите за обновлениями.

Напомним: телеканал Music Box UA транслирует свой сигнал через спутник Astra 4A компании SES Astra. В сообщении на сайте вещателя указано, что канал представлен во многих кабельных сетях Украины, а с ноября 2016-го телеканал присутствует в Польше. Music Box UA занимает второе место в рейтинге музыкальной ниши (после М1). Вещатель на 98% принадлежит израильскому бизнесмену Вадиму Сойрефу (был продюсером и мужем певицы Анны Резниковой) и директору телеканала Игорю Шапиро (2%).

Напомним также, что 28 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

Фото: unsplash

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