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Телеканал иновещания отказался от трех из четырех спутниковых лицензий

от Telekritika
От Telekritika 269
Главная Новости Телеканал иновещания отказался от трех из четырех спутниковых лицензий

Иновещатель остается на спутнике HotBird 13.

Государственный телеканал иновещания UA TV отказался от своих трех лицензий на спутниковое вещание в Америке, Африке и Евразии. Заявление юридического лица телеканала – госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания» – согласовал 6 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Телеканал отказался от лицензий на спутники Asiasat 5 (Евразия и Австралия), Eutelsat 7 West A (Северная Африка и Ближний Восток), Galaxy 19 (Северная Америка) по причине отсутствия вещания. У телеканала осталась единственная спутниковая лицензия, по которой он ведет трансляцию – на европейском спутнике HotBird 13. По словам директора по развитию сети вещания Николая Шкарабана, телеканал подал отдельное заявление на переоформление спутниковой лицензии.

12 января телеканал UATV остановил спутниковое вещание и закрыл три редакции на иностранных языках.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта на базе UA TV.

Фото: UA TV

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