Телеканал иновещания отказался от трех из четырех спутниковых лицензий

Государственный телеканал иновещания UA TV отказался от своих трех лицензий на спутниковое вещание в Америке, Африке и Евразии. Заявление юридического лица телеканала – госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания» – согласовал 6 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Телеканал отказался от лицензий на спутники Asiasat 5 (Евразия и Австралия), Eutelsat 7 West A (Северная Африка и Ближний Восток), Galaxy 19 (Северная Америка) по причине отсутствия вещания. У телеканала осталась единственная спутниковая лицензия, по которой он ведет трансляцию – на европейском спутнике HotBird 13. По словам директора по развитию сети вещания Николая Шкарабана, телеканал подал отдельное заявление на переоформление спутниковой лицензии.

12 января телеканал UATV остановил спутниковое вещание и закрыл три редакции на иностранных языках.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта на базе UA TV.

Фото: UA TV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!