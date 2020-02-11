НовостиТВ

Телеканал «Еспресо» с Украинским ПЕН запускают совместный телепроект

от Telekritika
От Telekritika 447
Главная Новости Телеканал «Еспресо» с Украинским ПЕН запускают совместный телепроект

Цикл программ «Княжицький» будет состоять из 20 выпусков.

С 12 февраля по средам в 22:00 в эфире телеканала «Еспресо» начнет выходить цикл программ «Княжицький», созданный совместно с Украинским центром Международного ПЕН-клуба. Об этом сообщила пресс-служба канала. 

Автор и ведущий телепрограммы – украинский журналист и политик Николай Княжицкий. Гостями студии станут члены Украинского ПЕН.

В каждом выпуске  украинские интеллектуалы (писатели, философы, ученые, журналисты) будут рассказывать о том, на каком этапе сейчас находится Украина и какие важные тенденции прослеживаются в ее развитии. Программа  «Княжицький» – это попытка увидеть глобальные процессы и взглянуть на Украину в европейском контексте.

«Совместно с украинским ПЕН, мы делаем цикл программ с известными украинскими художниками, писателями, режиссерами, журналистами, с которыми будем говорить о нашем настоящем, о том времени в котором живет Украина, о том, чем сейчас живет мир, и как наша украинская жизнь синхронизируется с жизнью всего мира», –  рассказал о проекте Княжицкий.

Гостьей премьерного выпуска станет известная украинская писательница и режиссер, лауреат американского кинофестиваля Sundance Film Festival 2020 Ирина Цилык. 

Весь цикл программ будет состоять из 20 выпусков. Среди участников можно будет увидеть таких членов  ПЕН-клуба: Андрея Куркова, Николая Рябчука, Анатолия Днестровского, Диану Клочко, Гаську Шиян, Андрея Павлишина, Алексея Панича и других.

Фото:

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

New York Times заработала более $800 млн благодаря...

16.01.2020

Berlinale опубликовал конкурсную программу

29.01.2020

На СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша»

24.01.2020

BBC News сократит 450 рабочих мест, чтобы сэкономить...

30.01.2020

«Оскар-2020»: кого выбрали украинские зрители

04.02.2020

Канал «Украина» готовит четырехсерийный фильм «Наша доктор»

23.01.2020

YouTube планирует удвоить количество оригинального контента в 2020...

21.01.2020

Телеканалу ATR заблокировали госфинансирование, вещатель запускает марафон

10.02.2020

Финальный раунд премии Promax Awards: Europe пройдет в...

11.02.2020

HBO снимет мини-сериал «Паразиты»  

13.01.2020