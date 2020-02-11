Телеканал «Еспресо» с Украинским ПЕН запускают совместный телепроект

С 12 февраля по средам в 22:00 в эфире телеканала «Еспресо» начнет выходить цикл программ «Княжицький», созданный совместно с Украинским центром Международного ПЕН-клуба. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Автор и ведущий телепрограммы – украинский журналист и политик Николай Княжицкий. Гостями студии станут члены Украинского ПЕН.

В каждом выпуске украинские интеллектуалы (писатели, философы, ученые, журналисты) будут рассказывать о том, на каком этапе сейчас находится Украина и какие важные тенденции прослеживаются в ее развитии. Программа «Княжицький» – это попытка увидеть глобальные процессы и взглянуть на Украину в европейском контексте.

«Совместно с украинским ПЕН, мы делаем цикл программ с известными украинскими художниками, писателями, режиссерами, журналистами, с которыми будем говорить о нашем настоящем, о том времени в котором живет Украина, о том, чем сейчас живет мир, и как наша украинская жизнь синхронизируется с жизнью всего мира», – рассказал о проекте Княжицкий.

Гостьей премьерного выпуска станет известная украинская писательница и режиссер, лауреат американского кинофестиваля Sundance Film Festival 2020 Ирина Цилык.

Весь цикл программ будет состоять из 20 выпусков. Среди участников можно будет увидеть таких членов ПЕН-клуба: Андрея Куркова, Николая Рябчука, Анатолия Днестровского, Диану Клочко, Гаську Шиян, Андрея Павлишина, Алексея Панича и других.

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