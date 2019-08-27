НовостиТВ

Телеканал «Дождь» рассказал о своих доходах

от Telekritika
От Telekritika 346
Главная Новости Телеканал «Дождь» рассказал о своих доходах

Телеканал «Дождь» впервые опубликовал финансовую отчетность с начала 2014 года.

Телеканал «Дождь» впервые обнародовал отчетность о доходах и расходах с 2014 года. Ознакомиться с информацией можно по ссылке.

Согласно данным, в период с 2014 по 2018 годы у телеканала был положительный операционный результат только в 2016 году, в остальные годы он оставался отрицательным.

В 2019 году положительного операционного результата телеканал достиг в марте – $19 705 (1,3 млн рублей), в июне – $9095 (0,6 млн рублей), в июле – $95 493 (6,3 млн рублей). По данным отчета, результат за июль является предварительным.

Телеканал «Дождь» рассказал о своих доходахТелеканал «Дождь» рассказал о своих доходахВ июле 2019 года сумма донейтов увеличилась в 14 раз по сравнению с июнем и составила $110 650 (7,3 млн рублей). Это сравнимо с суммой донейтов за весь 2014 год (8,1 млн рублей) и в несколько раз больше, чем в последующие годы. Гендиректор телеканала объясняет это решением открыть прямой эфир для всех в связи с кризисной ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму.

«Один день нашей работы в прямом эфире обходится в 680 тысяч рублей. Мы будем открыты для всех с 17:00 26 июля – столько, сколько позволит ваша поддержка», – сообщил тогда «Дождь».

Вечером 27 июля произошла DDoS-атака на пограничный сервер телеканала. По данным «Дождя», она длилась около пяти минут, а ее мощность составила около двух гигабит в секунду. Примерно тысяча IP-адресов, с которых атаковали сервер, были заблокированы.

«Интерфакс» проанализировал отчетность телеканала и пришел к выводу, что рекламные контракты с Евросоюзом составляют существенную часть доходов «Дождя» от $45 473 (3 млн рублей) в 2014 году до около $166 733 (11 млн рублей) в 2016 году.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева прокомментировала это так: «По сути они нам заказывают производство и размещение программ на сайте и в эфире телеканала о ценностях Европейского Союза и рекламу проектов, которые ЕС реализует в России». Также она объяснила решение открыть отчетность именно сейчас: «Мы открыли эфир и собираем донейты (пожертвования) от зрителей и считаем правильным, чтобы все они видели, на что мы существуем и как тратим их деньги».

Фото: «Дождь»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

? Обделенная «Оскаром» актриса получила «Золотую малину»

25.02.2019

? Будущее стабильного интернета за Amazon

05.04.2019

▶? Спецвыпуск ТСН «Вибір країни» стал самой рейтинговой...

01.04.2019

VOD-сервис 1+1 video запустил трансляцию канала про смешанные...

20.08.2019

Кинокомпания Annapurna находится на грани банкротства

08.08.2019

Новым генпродюсером ZIK стал Гайгысыз Гелдиев со «112...

17.01.2017

Виртуальный корабль из «Звездного пути» потерпел крушение при...

27.09.2018

«Зеонбуд» и Концерн РРТ не договорились о ценах...

01.02.2019

? Гаррель, еще Гаррель: что смотреть на «Вечерах...

30.01.2019

«Мисс Бельгия – 2018» ответила обидчикам-расистам

18.01.2018