Телеканал «Дождь» рассказал о своих доходах

Телеканал «Дождь» впервые обнародовал отчетность о доходах и расходах с 2014 года. Ознакомиться с информацией можно по ссылке.

Согласно данным, в период с 2014 по 2018 годы у телеканала был положительный операционный результат только в 2016 году, в остальные годы он оставался отрицательным.

В 2019 году положительного операционного результата телеканал достиг в марте – $19 705 (1,3 млн рублей), в июне – $9095 (0,6 млн рублей), в июле – $95 493 (6,3 млн рублей). По данным отчета, результат за июль является предварительным.

В июле 2019 года сумма донейтов увеличилась в 14 раз по сравнению с июнем и составила $110 650 (7,3 млн рублей). Это сравнимо с суммой донейтов за весь 2014 год (8,1 млн рублей) и в несколько раз больше, чем в последующие годы. Гендиректор телеканала объясняет это решением открыть прямой эфир для всех в связи с кризисной ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму.

«Один день нашей работы в прямом эфире обходится в 680 тысяч рублей. Мы будем открыты для всех с 17:00 26 июля – столько, сколько позволит ваша поддержка», – сообщил тогда «Дождь».

Вечером 27 июля произошла DDoS-атака на пограничный сервер телеканала. По данным «Дождя», она длилась около пяти минут, а ее мощность составила около двух гигабит в секунду. Примерно тысяча IP-адресов, с которых атаковали сервер, были заблокированы.

«Интерфакс» проанализировал отчетность телеканала и пришел к выводу, что рекламные контракты с Евросоюзом составляют существенную часть доходов «Дождя» от $45 473 (3 млн рублей) в 2014 году до около $166 733 (11 млн рублей) в 2016 году.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева прокомментировала это так: «По сути они нам заказывают производство и размещение программ на сайте и в эфире телеканала о ценностях Европейского Союза и рекламу проектов, которые ЕС реализует в России». Также она объяснила решение открыть отчетность именно сейчас: «Мы открыли эфир и собираем донейты (пожертвования) от зрителей и считаем правильным, чтобы все они видели, на что мы существуем и как тратим их деньги».



Фото: «Дождь»