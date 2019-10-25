Телеканал «2+2» приступил к съемкам второго сезона сериала «Звонарь»

Сериал «Звонарь» получил продолжение. Новый сезон выйдет в эфир в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала «2+2».

Главного героя снова ждут громкие расследования — после разоблачения жестокого преступника на оперативника Звонцова начнется настоящая охота. Желающие отомстить просто выстроятся в очередь. Вдобавок Звонарь начнет подозревать, что его новый руководитель нечист на руку, а бывшая девушка инициирует его служебную проверку и отстранение от работы.

В главных ролях: Артем Алексеев, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай и другие.

Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Павел Поздняков, Сергей Шевчук. Режиссер: Кирилл Капица. Продакшн: «Гольфстрим продакшн».

Фото: «2+2»

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