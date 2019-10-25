НовостиТВ

Телеканал «2+2» приступил к съемкам второго сезона сериала «Звонарь»

от Telekritika
От Telekritika 490
Главная Новости Телеканал «2+2» приступил к съемкам второго сезона сериала «Звонарь»

Премьера 16-серийного детектива запланирована на следующий год.

Сериал «Звонарь» получил продолжение.  Новый сезон выйдет в эфир в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала «2+2».

Главного героя снова ждут громкие расследования — после разоблачения жестокого преступника на оперативника Звонцова начнется настоящая охота. Желающие отомстить просто выстроятся в очередь. Вдобавок Звонарь начнет подозревать, что его новый руководитель нечист на руку, а бывшая девушка инициирует его служебную проверку и отстранение от работы.

В главных ролях: Артем Алексеев, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай и другие.

Продюсеры: Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Павел Поздняков, Сергей Шевчук. Режиссер: Кирилл Капица. Продакшн: «Гольфстрим продакшн».

Фото: «2+2»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Кредит доверия исчерпан: Facebook как источник новостей теряет...

14.06.2018

Стало известно, кто будет вручать награды победителям премии...

17.04.2018

Трансформеры среди нас: журналист CNBC испытал человекоподобного робота

05.03.2018

Из жизни ушла журналистка Галина Файдюк

02.08.2017

Михаил Шнейдер стал операционным директором дивизиона «Вещание» StarLightMedia

18.07.2019

▶? Стал известен состав жюри кинофестиваля «Молодость»

20.05.2019

Что такое zachepylo? И как этот хештег будет...

25.10.2018

VOD-сервис 1+1 video запустил трансляцию канала про смешанные...

20.08.2019

Дмитрий Комаров снялся в фотосессии с «невестой»

16.03.2017

Facebook попросил не называть новую кнопку «дислайком»

09.02.2018