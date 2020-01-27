Телегруппы закодируются на спутнике поздно вечером 28 января

Поздно вечером 28 января спутниковый сигнал будут кодировать медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group. Событие произойдет в 23:59. Об этом «Телекритике» подтвердили в пресс-службах «Медиа Группы Украина» и 1+1 media. Также мы надеемся получить подтверждение от StarLightMedia и Inter Media Group.

В общей сложности должно быть закодировано 23 телеканала:

«1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «ПлюсПлюс»(1+1 media);

Новый канал, ICTV, СТБ, «Оце», М1, М2 (StarLightMedia);

«Интер», НТН, К1, К2, «Enter-фильм», «Мега», Zoom, «Пиксель» (Inter Media Group);

«Украина», «НЛО TV», «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»).

Для зрителей 1+1 International ничего не поменяется. Те, кто уже смотрел канал на спутнике, продолжат смотреть его без каких-либо изменений в техническом плане.

МГУ оставляет открытым сигнал новостного канала «Украина 24», который начал спутниковое вещание 20 января.

Некодированными остаются также информационные телеканалы и ряд других украинских телеканалов, которые не входят в телегруппы.

Напомним, зрителям спутникового телевидения эти телеканалы будут доступны только в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat. Для пользователей эфирного цифрового, кабельного и интернет-телевидения ничего не изменилось. Абоненты бесплатного спутникового ТВ должны сделать выбор в пользу XtraTV или Viasat, или перейти на другой тип приема, выбрав официального телевизионного оператора.

Фото: pixabay

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