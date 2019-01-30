Телегруппы сместили дату кодирования спутникового сигнала до конца 2019

Гендиректор StarLightMedia Михаил Царев уведомил все подразделения компаний группы о планах перейти к распространению кодированного закрытого сигнала ICTV, СТБ, «Нового канала» и других телевизионных каналов группы до конца 2019 года.

«Сообщение о безусловном кодирования сигнала направлено всем партнерам крупнейшей украинской медиагруппы с предложением позаботиться о переходе потребителей к новому рынку платного телевидения в максимально удобное время и предложить новые сервисы», – говорится в сообщении телехолдинга.

По мнению Михаила Царева, своевременное объявление планов о кодировании сигнала позволит всем партнерам «подготовиться к этому моменту с заботой и вниманием к зрителям каналов и начать обсуждение создания нового эксклюзивного продукта – доступного в платных сетях распространения контента».

«Наша группа полна ответственности за развитие украинского телевизионного рынка и рынка контента. Для нас очень важно ежегодно увеличивать количество украинских программ и сериалов, и мы приветствуем заинтересованность всех зрителей в украинских фильмах и сериалах, поздравляем ожидания премьер и хотим развивать культуру оплаты за труд украинских и международных талантов – актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, сотен представителей разных профессий, которые и составляют нашу индустрию», – говорит Михаил Царев.

Напомним, ранее четыре ведущие телегруппы (StarLightMedia, «1+1 медиа», «Интер» и «Медиа Группа Украина») сообщали о желании закодировать свой спутниковый сигнал во втором квартале этого года.

Причины переноса спутникового кодирования StarLightMedia не сообщает. Как известно, 31 марта должен состояться первый тур президентских выборов, на 27 октября запланированы парламентские выборы.

В декабре 2018-го была завезена первая партия тюнеров для спутникового кодирования в количестве 45 тыс., розничная цена которых составляет около $35.

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