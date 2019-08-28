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Telegram анонсировал запуск своей криптовалюты

от Telekritika
От Telekritika 302
Главная Диджитал Telegram анонсировал запуск своей криптовалюты

В Telegram заявили о планах выпустить собственную криптовалюту Gram. Ее выход состоится уже через 2 месяца.

Telegram скоро запустит свою криптовалюту Gram. По информации The New York Times, компания, занимающаяся приложением для шифрования сообщений, планирует выпустить первые монеты в ближайшие два месяца. 

В прошлый раз, когда СМИ сообщали о Gram, речь шла об отмене его запуска, поэтому анонс может стать сюрпризом для тех, кто не следит за Telegram и новостями криптовалют. Если компания не запустит криптовалюту до 31 октября, то лишится $1,7 млрд, которые собрала, чтобы Gram стал реальностью. Если Telegram  успеет реализовать проект, пользователи будут хранить криптовалюту в цифровом кошельке Gram, который компания предложит своим 200 с лишним миллионам пользователей по всему миру. 

По словам экспертов, не совсем понятно, как регулирующие органы могут справиться с новой криптовалютой, ведь Telegram сам по себе является децентрализованной системой обмена сообщениями, которая в прошлом попадала в правительственные скандалы. Libra от Facebook – самая близкая параллель, она уже столкнулась с сопротивлением со стороны властей.

Фото: Telegram

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